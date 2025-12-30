調查揭醫療與運動樂齡科技最受市民關注 6成受訪者認為價格過高

【on.cc東網專訊】嶺南大學最新民意調查揭示，本港醫療與運動相關的樂齡科技產品最受市民關注。然而，約6成受訪者直指產品價格偏高，窒礙應用。同時，逾9成市民促請政府加強資助安老服務機構應用相關科技，並支援業界研發，以推動產業發展，惠及長者及照顧者。

嶺大研究團隊於今年11月20日至23日舉行的「樂齡科技博覽暨高峰會2025」期間，成功以問卷訪問869位18歲或以上的市民。結果顯示，市民對「樂齡科技」的認知度呈上升趨勢，有78%受訪者表示聽過此概念，比例較去年的76%輕微增加。

在應用層面，調查發現市民需求集中於特定範疇。最多受訪者關注樂齡科技在「醫療」方面的發展，比例高達72%；其次為「運動」，佔52%。兩者關注度明顯高於「飲食」（42%）及「居住」（38%）等。有高達95%受訪者對樂齡科技產品的應用表示「看好」或「非常看好」。但調查亦指出在實際應用上仍面臨障礙，多達60%受訪者認為「價格過高」是主要阻力，此比例較去年調查有上升趨勢。此外，有52%人表示缺乏產品資訊，約34%人不清楚購買途徑。

調查亦發現，92%受訪者「支持」或「非常支持」政府增加資助，讓安老院舍等機構購置及應用樂齡科技產品。同時，90%人支持擴闊「長者醫療券」計劃的涵蓋範圍，以資助長者購買樂齡科技產品。另有91%人同意或十分同意政府應加大資助力度，支持工商業界進行產品研發，促進整個產業發展。在教育方面，高達95%受訪者認同大學在推動樂齡科技發展中擔當關鍵角色。

