調查機構尋回黑盒送檢 打撈引擎及起落架 1個月內發表初步報告

【on.cc東網專訊】運輸及物流局今早(25日)在社交專頁發布貼文，指打撈團隊昨晚(24日)吊起日前滑出海面的貨機機尾，民航意外調查機構隨即從飛機殘骸中取回俗稱「黑盒」的飛行記錄儀。

運輸及物流局局長陳美寶表示，打撈及調查團隊過去數天日以繼夜工作，展現出高度的專業精神。目前，俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀已送往實驗室進行初步分析。除黑盒外，團隊亦成功打撈其中一個引擎及起落架，打撈工作仍正進行中。民航意外調查機構將仔細檢視相關部件，並預計於一個月內發表初步報告。

陳美寶續指，港府、機管局及機場保安有限公司一直與家屬保持聯絡以提供適切支援。她又對土耳其當局的協助並承諾協調航空公司及機組人員全力支持及配合調查工作表示感謝。民航意外調查機構的調查工作會全速進行，而在打撈工作完成後，北跑道將會重開。

