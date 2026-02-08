調查發現六成七中重度濕疹患者耗資無效治療

【Now新聞台】有調查發現，六成七中重度濕疹患者，在無醫學實證的治療花費大量金錢。部分人更表示，因為這類治療導致病情惡化。

有濕疹病人組織在去年12月以問卷調查，訪問229位濕疹患者，發現逾7成人用潤膚膏治療，逾一半人用外用類固醇，但有近一半受訪者認為，目前接受的治療方法短時間有效，但無法長期控制病情，另外有七成患者要等一年至五年，才找到合適的治療方法。

組織建議患者尋求專科諮詢，評估是否適合轉用「生物製劑」等新型治療，及早對症下藥，改善生活質素。有重度濕疹患者接受「生物製劑」治療後生活重回正軌。

重度濕疹患者陳先生：「因為我試過很多種藥，一點作用也沒有，甚至用得太多類固醇有反效果。我打完針超過一年後，出水的情況愈來愈少，皮膚感覺上沒有那麼易受損。始終人生可以說是停滯了幾年，現在可以步入正軌，是180度轉變。」

