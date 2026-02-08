消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
調查發現六成七中重度濕疹患者耗資無效治療
【Now新聞台】有調查發現，六成七中重度濕疹患者，在無醫學實證的治療花費大量金錢。部分人更表示，因為這類治療導致病情惡化。
有濕疹病人組織在去年12月以問卷調查，訪問229位濕疹患者，發現逾7成人用潤膚膏治療，逾一半人用外用類固醇，但有近一半受訪者認為，目前接受的治療方法短時間有效，但無法長期控制病情，另外有七成患者要等一年至五年，才找到合適的治療方法。
組織建議患者尋求專科諮詢，評估是否適合轉用「生物製劑」等新型治療，及早對症下藥，改善生活質素。有重度濕疹患者接受「生物製劑」治療後生活重回正軌。
重度濕疹患者陳先生：「因為我試過很多種藥，一點作用也沒有，甚至用得太多類固醇有反效果。我打完針超過一年後，出水的情況愈來愈少，皮膚感覺上沒有那麼易受損。始終人生可以說是停滯了幾年，現在可以步入正軌，是180度轉變。」
#要聞
其他人也在看
椰棗汁｜網傳椰子汁有毒？印度尼帕病毒元兇其實係椰棗汁！一啖隨時致命 染疫恐腦炎昏迷
近期計劃去印度或東南亞旅遊的朋友要注意！印度西孟加拉邦爆發致命的 「尼帕病毒」（Nipah Virus） 疫情，這種病毒極度危險，致死率可高達40%至75%，且目前無藥可醫。香港衞生署已宣佈加強對來自相關地區旅客的健康篩查。網上流傳要小心「天然椰子汁」，但其實真正的高危飲品是另一款「椰棗汁」！即睇內文了解病毒傳播途徑及4大保命貼士。
新冠肺炎︱哈佛醫學院研究指「長新冠」非病毒未清 免疫系統長期發炎可持續半年以上︱Yahoo
【Yahoo健康】長新冠（Long COVID）成因一直備受爭議，有觀點認為與病毒殘留或持續感染有關。不過，哈佛醫學院及其附屬貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC）早前發表於國際權威期刊《Nature Immunology》的研究指出，長新冠的核心問題並非病毒未被清除，而是患者免疫系統陷入長期慢性發炎與功能失調狀態，相關異常可持續半年甚至更久。
食物中毒︱本港大量個案與生蠔有關 專科醫生指四類人士高危 易感染諾如病毒、甲型肝炎︱Yahoo
【Yahoo健康】本港近日出現多宗食物中毒事件 ，均與進食生蠔有關，引起市民關注。急症科專科醫生何健基指出，進食生蠔本身屬高風險行為，即使是健康成年人亦不能掉以輕心，高危人士更應避免進食。
東京再發出流感警報｜乙型流感個案激增！遊日防疫貼士＋當地求診須知
天氣忽冷忽熱，正是流感肆虐的時候！由於乙型流感個案激增，日本東京都政府正式向公眾發出流感警報。若你正計劃到東京旅遊，絕對要做好防疫措施，玩得開心又安心。
國家衛生健康委工作組赴湖北督促調查精神病醫院有關問題
據國家衛健委相關負責人上日(5日)介紹，國家衛生健康委高度重視媒體反映的湖北省襄陽、宜昌部分精神病醫院存在違規收治、涉嫌套取醫保資金、侵害患者權益等問題，已派出相關司局負責同志和專家赴湖北，督促指導地方做好調查工作，依法依規嚴肅處理。同時，要求各地衛生健康部門對各級各類精神專科醫院和科室加強監管，規範診療服務，切實保障患者權益和人民群眾健康。(da/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
嬰幼兒奶粉︱食安中心勒令下架回收 390 罐疑受污染 Aptamil 奶粉︱Yahoo
【Yahoo健康】歐洲部分地區正回收新一批次的愛他美（Aptamil）奶粉，食環署署食安中心今日（6 日）公布，繼早前發現有本地商戶進口受影響產品後，根據歐洲最新公布調查，發現有商戶曾進口並分銷另一批次的受影響產品。為求審慎，分銷商已經依照中心指示將相關產品停售及下架，並開始預防性回收。
科倫博泰生物(06990)蘆康沙妥珠單抗獲批
科倫博泰生物(06990)發通告稱,近日，公司靶向人滋養細胞表面抗原2(TROP2)的抗體偶聯藥物(ADC)蘆康沙妥珠單抗（sac-TMT，亦稱SKB264/MK-2870）（佳泰萊）的一項新增適應症上市申請已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)批准，用於治療既往接受過內分泌治療且在晚期疾病階段接受過至少一線化療的不可切除或轉移性的激素受體陽性(HR+)且人類表皮生長因子受體2陰性（HER2-）（免 疫 組 織 化 學(IHC) 0、IHC 1+或IHC 2+/原位雜交(ISH)-）乳腺癌(BC)成人患者。此次獲批的至少經一線化療治療HR+/HER2- BC是蘆康沙妥珠單抗(sac-TMT)在中國上市的第四項適應症。本次獲批基於OptiTROP-Breast02 3期臨床研究的積極結果，該研究已在2025年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)大會入選最新突破性摘要(LBA)並以口頭報告的形式發佈。 (JJ)
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
大S離世周年真相曝光！ 韓節目揭密：與具俊曄重逢時已「難以進食、行動」
女星大S（徐熙媛）於去年2月因流感併發肺炎辭世，享年48歲。在逝世滿一周年之際，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》特別製作回顧特輯，不僅派員來台採訪三天，更邀請專業醫師分析大S健康急轉直下的關鍵原因。節目揭露，大S在2022年與具俊曄重逢再婚時，身體早已處於極度虛弱的狀態，甚至到了「吃不下也動不了」的程度。
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」