調查：僅 25% 適齡者考慮生育 倡每年派 2500 元育兒津貼 鼓勵男士投入育兒｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】工聯會的調查發垷，46 歲以下未生育的適齡受訪者當中，僅 25 % 表示未來 4 年考慮生育，主要顧慮包括住屋問題、經濟壓力、時間成本等；已生育婦女亦難平衡事業發展和照顧家庭。立法會議員陸頌雄倡推動夫妻共享同等產假日數，讓男性投入參與育兒。工聯婦委亦建議增設每月 2500 元育兒津貼，減輕育兒成本。
育兒成本壓力沉重 婦女難平衡家庭事業
工聯會婦女事務委員會今日公布，有關本港適育年齡人士生育意願和阻力的調查結果。該會於今年六月至八月進行線上問卷調查，收集 315 份來自 46 歲以下適育年齡人士的回應。當中僅有 25 %的未生育受訪者表示在未來 4 年內考慮生育。在「住屋問題」、「育兒經濟壓力」、「時間成本」方面均有近八成受訪者視作阻礙生育意願的主要因素。除線上問卷調查，工聯婦委亦有進行焦點小組訪談收集意見。工聯會婦女事務委員會委員繆天慧指，一些受訪者需要面對租樓、供樓壓力、夫婦兩人收入總和亦未夠應付生育開支，甚至會影響結婚決定。
調查結果亦顯示，67.4% 受訪者表示，夫妻雙方事業發展同樣影響生育決定，繆天慧：「可能去到一些適婚年齡，大家都是三十多歲，可能還在拼搏的時候，對於他們來說也會有很大影響」。調查亦顯示，有三成已生育女性選擇成為全職家庭主婦或從事兼職工作，工聯會婦女事務委員會副主任、立法會議員陸頌雄表示，調查結果反映不少女性需要獨自承擔生育壓力：「其實對於已（生）育的女性來講，事業、生育家庭兩全其美很難，好像魚和熊掌，必須要選擇。」
倡夫妻共同承擔育兒時間成本 逾六成倡彈性工作制
陸頌雄引述調查結果中，64.7%受訪者認為「彈性工作制」有助婦女就業，建議政府鼓勵企業實行「產後彈性工作」，推行產後返回崗位過渡措施，包括提供「半年產後保障期」，期間不可以隨便解僱女性僱員，減輕女性生育顧慮。陸頌雄又指要強化男性在育兒上的參與性，包括推動「 0 至 7 歲兒童家長每月增加 1 天育兒假」，夫妻享有同等生育假期，讓男性一併承擔育兒的時間成本、參與孩子的成長：「這個其實是一個文化的建構...因為很多時候生小孩的決定權，在女士那裡可能會多一點，社會氛圍上男士都可以很願意、也有條件時間去幫忙的話，我相信女士也願意生育。」
工聯會事務委員會副主任洪美容亦表示，相對現有針對生育的一次性獎勵，有 72 %已生育受訪者更認同提供「為 0 至 12 歲家長每年提供持續育兒津貼」，持續性資助更有效鼓勵生育。工聯婦委建議，在繼續維持兩萬元的「新生嬰兒獎勵金」下，增設家長育兒津貼，為 0 至 12 歲兒童每年提供不少於 2500 元補貼。洪美容：「其實 2500 元是對家長一個心理上鼓勵，是很重要的，周邊的國家城市都有，我們香港這麼發達，其實都應該去考慮這個政策。」
