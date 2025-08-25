建造業安全周2025

工業意外一宗都嫌多，加強安全意識可有助防範意外發生。有調查指出，七至八成的死亡事故是前線管理人員和工友的不良心態和習慣造成。負責調查的建造業議會認為，「趕工催工」文化影響前線人員心態，盼建造業持份者推廣及加強宣揚「零意外的目標」。發展局長甯漢豪表示，安全智慧工地系統標籤計劃累有逾600個地盤參與，希望公眾積極參與建造業安全周活動，提升意識。

議會主席何安誠昨出席活動時提及，過去一年全港發生67宗猝死個案，當中18宗涉建造業，形容工地安全「仍不理想」。

他又引述議會《建造業安全意識問卷調查2024》，調查了約2,200人，發現影響工地安全三大因素包括「工期催逼」、「前線與管理人員心態」，以及「忽視安全方案」。

就建造安全文化的自身義務方面，超過一成工友認為無義務執行「動態風險評估」；約一成前線管理人員則認為毋須帶領或監督工友安全施工，顯示安全意識仍待加強。何安誠建議，應從源頭消除或減低風險，以物理性移除危害為首，再配合防護裝備；同時鼓勵業界全面落實工地「安全早會」，進行伸展運動、分析事故成因、提出建議等工作。

甯漢豪：七成新建工地獲「4S」標籤

發展局長甯漢豪表示，政府去年大力推動建造業界全面應用安全智慧工地系統「4S」，去年屋宇署亦強制私人發展項目，若使用流動機械和塔式起重機，必定要採用4S的裝置。而至今逾600個地盤獲得標籤，涵蓋全港約七成新建工地，成為工地安全新標誌。

她續指，「前線人員安全表現記錄計劃」由4月推出至今，已有約700個工地地盤和約3萬個工友參與，計劃能夠讓前線人員了解清楚自己對於安全的責任，並且提醒出現不安全行為的人員，接受特定的安全訓練。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/調查-催工文化最危害工地安全-建造業議會倡源頭消除或減低風險/592837?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral