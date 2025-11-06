專訪陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式
調查：逾九成半受訪僱主滿意本地畢業生工作表現 整體得分創歷年最高
教育局委託的一項問卷調查今日(6日)發表報告結果，顯示大部分僱主滿意本地畢業生的工作表現。調查範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生。
整體而言，約98%的受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約79%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。另外，約96%的受訪僱主滿意副學位畢業生的工作表現，其中約66%的僱主更表示頗滿意或非常滿意。有關結果與上一輪調查相若。
僱主認為工作態度最重要
問卷主要收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，分別為語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及對時事及商貿的知識、自學能力及自信心。調查結果顯示，僱主認為當中工作態度最為重要。
學士學位畢業生表現
2022年學士學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識及語文能力。他們在所有9個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.50分以上，表示他們表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.75分，表示他們已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，創歷年調查中最高。
副學位學位畢業生表現
2022年副學位畢業生表現較理想的範疇依次為資訊科技知識、工作態度及人際技巧。整體工作表現取得3.57分，同樣是各輪調查中的最高得分。他們在9個主要範疇均取得高於3.40分，反映他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳。
調查於去年第三季至今年第二季以問卷形式進行，收回超過1,500份有效問卷，涵蓋超過1,300名本地學士學位畢業生和250名本地副學位畢業生。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/調查-逾九成半受訪僱主滿意本地畢業生工作表現-整體得分創歷年最高/615661?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
政府工2025丨物流署請司機月薪$1.95萬起、機電署招募多類見習工程師 房屋局請助理經理月薪$3.5萬、有15%約滿酬金！
今期政府物流署請汽車司機，學歷不拘，必須持有效的私家車及中型貨車香港駕駛執照，月薪近$2萬起鐵飯碗！還有漁農自然護理署招聘助理工程監督，持有建築或建築學文憑或高級證書即合符資格，月薪$31,795起。持有社工牌都有新出路，教育局請助理項目主任，月薪近$3.7萬；機電署招募多類見習工程師，包括見習生物醫學工程師及見習電機工程師等，有$2.48萬入職津貼。房屋局請助理經理月薪$3.5萬，另有15%約滿酬金，即睇申請詳情及截止申請日期！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【中環解密】美AI招聘初創三傑 成最年輕億萬富豪
外媒報道，美國矽谷AI招聘初創公司Mercor，其3名年僅22歲的聯合創辦人，近日成為史上最年輕白手起家的億萬富豪，打破Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在20年前以23歲之齡、躋身最年輕富豪行列的紀錄。他們均表示，暫時未有時間買些浮誇的東西來慶祝，原因是工作太忙。信報財經新聞 ・ 1 天前
98%僱主滿意學士學位畢業生工作表現 工作態度評分最高
【on.cc東網專訊】教育局今日（6日）公布僱主對本地大專畢業生工作表現滿意度調查結果，該調查對象範圍涵蓋2022年經本地評審公帑資助和自資學士學位以及副學位課程的畢業生，調查結果發現，約98%受訪僱主滿意學士學位畢業生工作表現，其中近8成僱主更表示頗滿意或非常on.cc 東網 ・ 2 小時前
加速港成創科中心 政府：制訂一系列政策吸引人才
【on.cc東網專訊】本港要發展為創科中心。有政府官員今日(5日)在一個論壇致詞時指，當局制訂一系列政策吸引戰略人才，包括啟動30億港元的前沿科技研究支援計劃，協助本港8間大學招募頂尖科學家和研究人員，並建造進行突破性研究需要的設施。on.cc 東網 ・ 1 天前
ADP數據顯示美國企業10月新增就業人數4.2萬人 高於預期
【彭博】-- 10月份美國企業就業人數增加，表明在連續兩個月下滑後，就業市場出現一定程度的企穩。根據ADP Research周三公佈的數據，10月份私營部門就業人數增加了4.5%。ADP的結論基於覆蓋超過2600萬名美國私營部門員工的薪資數據。除了月度報告，ADP上周表示，現在還將按周發布就業數據。該公司曾向聯儲會提供過某個版本的周度就業數據，但最近在未說明原因的情況下停止了這一數據共享安排。原文標題US Companies Added 42,000 Jobs in October, ADP Data Show (1)(新增最後六段)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 13 小時前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 2 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 21 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 2 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 35 分鐘前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍
大埔康樂園一幢曾發生「三屍劫殺案」的洋房，今日透過忠誠拍賣行登場，開價1,180萬元。雖較銀行最新估價約2,100萬元折讓約43.8%，惟場內無買家舉手，拍官未及落第一口叫價（每口10萬元）已告收回，最終流拍。該場拍賣共推15項物業，僅約13人到場，全部流拍收場，反映樓市交投氣氛疲弱，買家對後市信心未見改善。 閱讀更多： 連鎖菜檔「家農」創辦人｜「菜檔小天后」疫情期間逾半億掃地舖 淪為銀主盤「腰斬價」大劈51%拍賣 洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才 事故洋房連花園 實用1,596平方呎是次矚目拍賣品為康樂園洋房連花園，實用面積1,596平方呎。按放盤相片所見，屋內裝修新淨。拍賣開價定於1,180萬元，較銀行估值2,100萬元低約920萬元，折讓約43.8%；惟全程無人出價，最終直接流拍。 曾涉1982年三屍劫殺案資料顯示，該屋在1982年曾發生轟動全港的三屍劫殺案。當年一名32歲泥水工為屋苑別墅裝修期間潛入上址行劫，被屋主撞破後，先後殺害屋內三人，包括33歲女戶主、8歲女兒及4歲兒子，並將屍體藏於儲物房及浴28Hse.com ・ 22 小時前