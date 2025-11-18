天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
調查：AI穿戴裝置促進健康行為、及早識別心臟隱患 1類人最受益但使用率低
隨著醫療科技進步及健康意識提升，越來越多市民開始接觸AI穿戴式裝置（運動手環、智能手錶等），實時監測心跳、步數、運動強度，甚至能即時傳遞異常警號至手機或醫生。香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2025-26籌委會聯席主席徐健霖醫生指出，AI智能科技正為心臟健康管理帶來嶄新機遇，不但讓市民可以隨時隨地追蹤心跳、血壓等關鍵數據，亦有助及早識別潛在問題，真正做到預防勝於治療。
三分一市民從未使用AI穿戴式裝置
為了解公眾使用智能穿戴裝置的習慣及偏好，以及探討市民對人工智能技術在心臟健康監測中的認知及態度，香港心臟專科學院於 9 至10 月進行了「 AI 智能裝置能改善心臟健康嗎？」問卷調查，成功訪問 493位市民，並委託香港浸會大學社會科學研究中心分析數據。調查發現，雖然AI穿戴式裝置在本港逐漸普及，但仍有超過三分一受訪者表示從未使用過相關產品。其中六成未用者自認「沒有需要」，反映部分市民對自我健康監測意識仍有提升空間。
延伸閱讀：調查揭港人運動認知不足 僅8%長跑比賽前有接受訓練及專業評估
高危人士使用率有待提升
香港心臟專科學院義務秘書暨世界心臟日2025-26健心跑聯席主席陳穎思醫生表示，利用AI穿戴式裝置持續監測心臟數據，可以實現即時預警、提供長期數據供醫生參考，以及提升健康意識與行為改善。尤其是心血管高危人士，例如長者及慢性疾病患者，帶來的好處理應最大，然而調查數據顯示，高危人士（長者、同時患其他心血管相關疾病）的使用率反而更低。陳穎思醫生認為應加強教育及支援，協助長者及慢病患者克服使用障礙，讓AI技術真正融入日常，助市民及早識別風險、主動守護心臟。
AI功能協助培養健康習慣 提升治療效果
香港心臟專科學院會董暨世界心臟日2025-26籌委會委員陳裕豪醫生指出，使用AI穿戴式裝置可以促進健康行為，例如增加運動量、更關注健康指標等。研究顯示，智能裝置可提升運動參與率及服藥、回診等健康行為，尤其是慢性病患者及長者。調查中，逾半受訪者在出現異常警號時會主動求醫，約三成曾因數據異常求診，反映AI分析有助及早識別風險，協助醫生更準確調整治療及預防心血管事件。
調查亦顯示，AI異常提示偶爾會令部分使用者感到焦慮。陳裕豪醫生提醒，裝置數據僅供參考，市民如有疑問應及早向醫護人員諮詢，切勿單靠裝置自行斷症或判斷，一旦發現異常，宜尋求專業意見，讓科技真正發揮健康守門員作用。
家人協助87歲父親用AI智能裝置管理心臟病
87歲患有心房顫動的Joey父親，透過醫生建議開始使用便攜式心電圖儀器，每日自行監測心律，覆診前由家人整理數據交予醫生，曾因記錄顯示心律異常而及早調整治療方案。此外，亦有配戴電子手環監測步數及睡眠，確保每日活動量維持在醫生建議的8,000步左右。Joey表示，科技應用結合家人支援，大大提升了病情監察的持續性與準確性，讓患者及家屬更安心地掌握心臟健康狀況。
其他人也在看
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 23 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
旺角朗豪坊Nood Food切開水果驗出沙門氏菌 食安中心勒令停售並調查 PURE Fitness涉事分店全面消毒
食物環境衞生署食物安全中心（下稱「食安中心」）於11月17日公布，於恆常食物監測計劃中，發現一個切開水果樣本含有致病原沙門氏菌（Salmonella），違反《食品微生物含量指引》規定。該樣本在旺角朗豪坊辦公大樓7樓抽取，地點為健身中心 PURE Fitness 同系小食店 Nood Food。Yahoo Food ・ 7 小時前
埃塞俄比亞爆「馬爾堡病毒」疫情 至少 9 宗病例 類似伊波拉病毒死亡率可達八成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 非洲疾病控制與預防中心上周六（15 日）證實，埃塞俄比亞南部爆發了致命的馬爾堡病毒（Marburg virus）疫情。世衛證實，該地區已發現至少 9 宗病例。Yahoo 健康 ・ 21 小時前
流感病例50萬連環警報！ H3N2亞型病毒傳播加速！
哎喲，東京的秋冬本該是賞楓喝熱酒的愜意，誰知11月13日都政府突然拉響流感警報，病患人數超標29.03宗，轄區12個保健所平均30人以上，這是自2009年以來頭一遭11月發警報！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
明起轉冷病毒活躍或反彈 專家憂夏季流感或與冬季重疊
夏季流感活躍程度上月登頂後開始回落，惟本港明日起開始轉冷，周三市區氣溫低見攝氏14度左右，加上H3N2甲型流感病毒變異，中大呼吸系統科講座教授許樹昌不排除活躍程度不跌反升，並有機會與冬季流感重疊，但今季疫苗面對「抗原漂移」仍然對預防入院和重症有一定效用。 香港天文台指，一道冷鋒今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後強am730 ・ 1 天前
諾和諾德(NVO.US)下調Wegovy及Ozempic自費患者價格
據外電報道，諾和諾德(NVO.US)表示，旗下減重熱門藥物Wegovy及糖尿病藥物Ozempic，這兩款皆屬於GLP-1類藥物，其自費患者價格從每月499美元下調至每月349美元，適用於現有自費患者。 該公司同時推出臨時優惠，新自費患者可於治療首兩個月，以每月199美元的價格購買兩款藥物的最低兩個劑量。 此舉發生在美國總統特朗普與諾和諾德及主要競爭對手禮來(LLY.US)達成協議數日後，該協議旨在讓美國民眾更容易取得及負擔這些廣受歡迎的GLP-1相關藥物。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
恒瑞醫藥(01276.HK)多項藥物獲得臨床試驗批准
恒瑞醫藥(01276.HK)公布，公司連同子公司收到國家藥品監督管理局核准簽發關於HRS-4642注射液、SHR-1701注射液、SHR-7367注射液、SHR-8068注射液、阿得貝利單抗注射液、貝伐珠單抗注射液、注射用SHR-A2102、蘋果酸法米替尼膠囊和羥乙磺酸達爾西利片的藥物臨床試驗批准通知。具體為一項HRS-4642聯合抗腫瘤藥物在實體瘤受試者中的安全性、耐受性及有效性的IB/II期研究方案。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 17 小時前
和譽(02256.HK)治療腱鞘巨細胞瘤藥物臨床研究維持可接受安全性
和譽(02256.HK)公布，其附屬和譽醫藥在結締組織腫瘤學會(CTOS)2025年會上以壁報形式，展示匹米替尼(pimicotinib/ABSK021)治療腱鞘巨細胞瘤(TGCT)患者的全球III期MANEUVER研究的長期療效、安全性及患者報告結果數據。 該長期分析顯示，持續接受匹米替尼治療可為TGCT患者在腫瘤緩解方面帶來療效持續提升與患者報告結果(包括疼痛與功能)的進一步改善，同時維持可接受的安全性，強化匹米替尼在適合患者中的長期應用潛力。 安全性方面，治療期間患者的中位劑量強度保持在88.2%的較高水平。大多數治療相關不良事件(TEAEs)為1-2級，未觀察到新的安全性信號，亦無膽汁淤積性肝毒性、藥物性肝損傷或毛髮/皮膚色素減退等相關證據。 TGCT是一種罕見的局部侵襲性間葉性腫瘤，主要累及關節、腱鞘及滑囊，可導致嚴重的局部病變和功能障礙。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
和譽(02256.HK)在腫瘤學會年會展示匹米替尼臨床III期研究長期療效和安全性數據
和譽－Ｂ(02256.HK)宣布，附屬公司在結締組織腫瘤學會(CTOS)2025年會上，以壁報形式展示了匹米替尼(pimicotinib/ABSK021)治療腱鞘巨細胞瘤(TGCT)患者的全球III期MANEUVER研究的長期療效、安全性及患者報告結果數據。該長期分析顯示，持續接受匹米替尼治療可為TGCT患者在腫瘤緩解方面帶來療效持續提升與患者報告結果(包括疼痛與功能)的進一步改善，同時維持可接受的安全性，強化了匹米替尼在適合患者中的長期應用潛力。(ST)infocast ・ 1 天前
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 1 小時前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
馮盈盈重回顛峰任內衣品牌代言人 網民激讚超索：要call白車
馮盈盈（Crystal）身材Fit爆，加上大膽嘅作風，喺過往大型節目嘅紅地毯造型都會成為焦點。不過，樂易玲於今年7月分享生日宴與馮盈盈合照，零P圖情況下曝光馮盈盈發福身形，除咗塊面圓潤咗唔少，更有個肚腩仔，震驚唔少網民。未知係咪因為被網民批發福，馮盈盈積極修身，上個月於社交平台大派福利，PO出火紅吊帶「番茄美人」造型照，被指回復狀態。近日，馮盈盈又獲內衣品牌邀請做代言人，為秋冬季新品拍宣傳照。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 17 小時前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 21 小時前
男人還是女人最常出軌？由離婚律師以數據經驗告訴你誰最懂出軌：女人出軌較高明，男人一天到晚做蠢事
近日「出軌」的新聞鬧得沸騰，引起不少對「婚內出軌」的理性討論。大家認為男人還是女人較常出軌嗎？由離婚律師以科學數據告訴你誰最懂出軌，以及男人與女人應對出軌的不同反應吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 7 小時前