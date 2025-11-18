調查：AI穿戴裝置促進健康行為、及早識別心臟隱患 1類人最受益但使用率低

隨著醫療科技進步及健康意識提升，越來越多市民開始接觸AI穿戴式裝置（運動手環、智能手錶等），實時監測心跳、步數、運動強度，甚至能即時傳遞異常警號至手機或醫生。香港心臟專科學院院長暨世界心臟日2025-26籌委會聯席主席徐健霖醫生指出，AI智能科技正為心臟健康管理帶來嶄新機遇，不但讓市民可以隨時隨地追蹤心跳、血壓等關鍵數據，亦有助及早識別潛在問題，真正做到預防勝於治療。

三分一市民從未使用AI穿戴式裝置

為了解公眾使用智能穿戴裝置的習慣及偏好，以及探討市民對人工智能技術在心臟健康監測中的認知及態度，香港心臟專科學院於 9 至10 月進行了「 AI 智能裝置能改善心臟健康嗎？」問卷調查，成功訪問 493位市民，並委託香港浸會大學社會科學研究中心分析數據。調查發現，雖然AI穿戴式裝置在本港逐漸普及，但仍有超過三分一受訪者表示從未使用過相關產品。其中六成未用者自認「沒有需要」，反映部分市民對自我健康監測意識仍有提升空間。

高危人士使用率有待提升

香港心臟專科學院義務秘書暨世界心臟日2025-26健心跑聯席主席陳穎思醫生表示，利用AI穿戴式裝置持續監測心臟數據，可以實現即時預警、提供長期數據供醫生參考，以及提升健康意識與行為改善。尤其是心血管高危人士，例如長者及慢性疾病患者，帶來的好處理應最大，然而調查數據顯示，高危人士（長者、同時患其他心血管相關疾病）的使用率反而更低。陳穎思醫生認為應加強教育及支援，協助長者及慢病患者克服使用障礙，讓AI技術真正融入日常，助市民及早識別風險、主動守護心臟。

陳穎思醫生表示高危人士使用智能裝置對健康好處更大

AI功能協助培養健康習慣 提升治療效果

香港心臟專科學院會董暨世界心臟日2025-26籌委會委員陳裕豪醫生指出，使用AI穿戴式裝置可以促進健康行為，例如增加運動量、更關注健康指標等。研究顯示，智能裝置可提升運動參與率及服藥、回診等健康行為，尤其是慢性病患者及長者。調查中，逾半受訪者在出現異常警號時會主動求醫，約三成曾因數據異常求診，反映AI分析有助及早識別風險，協助醫生更準確調整治療及預防心血管事件。

陳裕豪醫生指AI穿戴式裝置有助促進健康行為

調查亦顯示，AI異常提示偶爾會令部分使用者感到焦慮。陳裕豪醫生提醒，裝置數據僅供參考，市民如有疑問應及早向醫護人員諮詢，切勿單靠裝置自行斷症或判斷，一旦發現異常，宜尋求專業意見，讓科技真正發揮健康守門員作用。

家人協助87歲父親用AI智能裝置管理心臟病

87歲患有心房顫動的Joey父親，透過醫生建議開始使用便攜式心電圖儀器，每日自行監測心律，覆診前由家人整理數據交予醫生，曾因記錄顯示心律異常而及早調整治療方案。此外，亦有配戴電子手環監測步數及睡眠，確保每日活動量維持在醫生建議的8,000步左右。Joey表示，科技應用結合家人支援，大大提升了病情監察的持續性與準確性，讓患者及家屬更安心地掌握心臟健康狀況。