調查：iPhone 17 相關選擇與消費者反應
今年，Apple 的智能手機系列迎來了重大變革。如果錯過了星期二的發佈會，可以參考以下摘要。iPhone Pros 擁有全新外觀，新增了「Air」這個新級別，而普通型號則進行了如此大幅的升級，以至於許多人可能會選擇它而非小型 Pro。小型 Galaxy S 和 Pixel Pro 可能會感到壓力。
首先來看看 Apple iPhone 17 – 有什麼特別之處？它終於配備了 ProMotion 顯示屏，Apple 將其稱為 120Hz LTPO，甚至還配有防反射塗層。這是 Samsung 僅限於 Galaxy S Ultra 的特性，其他系列（S、S+ 和 S Edge）則沒有。顯示屏的尺寸也增加至 6.3 吋，而非 6.1 吋。
Apple iPhone 17 概覽
特性
價格
基於 Apple A19 芯片
$799 / 約 HK$ 6,222
基本存儲：256GB
超廣角攝像頭：4,800 萬像素
自拍攝像頭：新傳感器及 OIS
更大電池及更快充電
即使在更高的基本存儲容量下，iPhone 17 的價格依舊與其前代相同。iPhone 16 和 16 Plus 仍然可供選擇，並且價格有所下調。
Apple iPhone 17 Pro 依然擁有更強大的 A19 Pro 芯片組和專用的長焦攝像頭 – 一個全新的 4x/100mm 4,800 萬像素單元。主攝像頭的 4,800 萬像素傳感器也更大（1/1.28 吋對比 1/1.56 吋）。
Apple iPhone 17 Pro 和 Pro Max 概覽
特性
價格
基於 A19 Pro 芯片
$1,099 / 約 HK$ 8,568
專用長焦攝像頭：4,800 萬像素
基本存儲：256GB
這些並不是唯一的區別，但 Pro 型號的價格確實高出不少 – 新的 256GB 基本存儲型號未降低至舊 128GB 型號的價格。這意味著 Pro 的最低入門價格比之前高出 $100。選擇 Pro 將使消費者多花 $300。
Apple iPhone 17 Pro Max 的情況也是如此，只是更大 – 顯示屏仍然是 6.9 吋，但電池容量稍高。需要注意的是，Apple 在某些地區僅提供 eSIM 型號，這些型號的電池容量略大於配有實體 SIM 卡插槽的手機。
不過，之前的 Pro Max 型號已經從 256GB 開始，因此與去年相比價格沒有變化。iPhone 17 Pro Max 是否是您所期望的型號？
接下來是全新的 Apple iPhone Air（不是「iPhone 17 Air」）。如果將其視為 iPhone Plus 的替代品，那麼應注意它的價格高出 $100。
但它並不是 Plus 的替代品，因為它的尺寸更小，顯示屏為 6.5 吋（對比 6.7 吋），而且更薄更輕（5.6mm，165g）相較於 Plus（7.8mm，199g）。不過，這也意味著電池容量大幅減少（3,149mAh 對比 4,674mAh）。
Apple iPhone Air 概覽
特性
價格
基於 A19 Pro 芯片
$699 / 約 HK$ 5,448
單個攝像頭：4,800 萬像素
背面只有一個攝像頭 – 這是可在普通 iPhone 17 上獲得的 4,800 萬像素模組。相比之下，Galaxy S25 Edge 至少提供了 2 億像素的主攝像頭以及 1,200 萬像素的超廣角攝像頭。好的一面是，iPhone Air 配備了 A19 Pro 芯片。
iPhone Air 是 Apple 的全新產品類別，其成功與否尚待觀察 – 是否會超越 Plus 和已停產的 mini？也許。當前最關鍵的是，市場對於 Air 的需求如何。
