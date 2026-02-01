宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
調查：Z世代自評競爭力偏低 逾六成擔心AI衝擊 飯碗不保
Z世代青年可謂第一代從小接觸網際網路的群體，成長在科技迅速發展的時代，對運用數位行動裝置和工具自然非常熟悉。惟有調查發現，面對AI浪潮及社交媒體的發展，逾六成受訪者表示擔心競爭力受AI浪潮影響，另有近四成受訪青年需要很長時間才能克服挫折。調查亦指，Z世代青年普遍對自身能力信心不足，尤其在專業能力和科技知識方面自評偏低；而實際能力評估顯示他們的抗逆能力和情緒控制能力亦相對遜色。
Z世代普遍指1990年代中後期至2010年代初期出生的群體，即十多歲至三十多歲的一群。為了解香港Z世代青年在AI(人工智能)時代趨勢下，對個人競爭力及面對人工智能挑戰的看法，香港中華基督教青年會(YMCA)青年議會於去年5月至9月期間，進行一項「香港青年生涯競爭力與未來挑戰」調查研究。以青年事務委員會在2015年進行的「香港青年競爭力指標系統」研究設計的量表及問卷，對配合未來變化能力、基礎技術能力、心理特徵及恆常軟實力的4個指標群中10個元素再次進行調查，共訪問了1,178名15至30歲青年。
三成受訪青年不懂AI科技
調查結果顯示，約62%受訪者表示擔心自身競爭力受AI科技影響，僅不足5%表示不認同；有43%受訪者稱因AI發展而改變學科或職業選擇，主因是害怕原本選擇的職業被取代；約三成表示完全不懂AI科技，表示熟悉的僅約一成(11.5%)。YMCA青年議員何泓燐分享：「我目前讀商科，經常需要處理涉及數據等工作；現在大家都知道AI在這方面有多厲害，我有時候也會想AI那麼厲害，處理數據的工夫還哪用我去做？」再加上身邊讀醫科的朋友亦對AI醫療科技感擔憂，「今天就只是協助，難保過幾年協助變成取代。若連醫生都保不住飯碗，我們這些打普通工的人該怎麼辦呢？」
惟何泓燐則認為不用「打定輸數」，因他覺得「AI的投入，其實都是來自「人的輸出」，加上人本有著創意和懂得分辦是非對錯的優勢。「AI和任何科技產品都一樣，應該用作便利我們執行工作，而非把腦袋外判出去。」只要看得清楚自己對比AI有何優勢，亦不應每次想事情就依賴AI代勞，年輕人也不須太擔心自己在職場上「冇碇企」。他建議社會應向年輕人輸入「重視自己成就」的思想，「你一定會有失敗、會有不及別人的地方，但同時間亦要見到自己做得好的地方。要調整心態去看待失敗，其實不是一件很嚴重的事。」YMCA青年議員黃曉琳亦表示，在人工智能發展趨勢下，除提升相關知識水平外，亦應推動人工智能素養教育，以加強中學生的生涯競爭力。
青年抗逆 情緒控制實際能力最低
調查同時顯示，Z世代認為溝通能力和思考能力最為重要，分別達4.37和4.32分(以5分為滿分)，其次為情緒控制、抗逆能力(兩者皆為4.27 分)及學習能力(4.26 分)，科技知識則最為次要(3.98 分)。然而，受訪青年對各項能力的自我評價均僅屬一般水平，自我評分最高為品德(3.66分)；專業能力和科技知識的自我評分最低，只有3.11和3.03分，反映對自身生涯競爭力信心不大。研究團隊計算受訪青年的實際能力數值，發現相對最弱為抗逆能力(100分滿分只有63.6 分)，情緒控制的得分亦相對偏低，只有65.6分；品德能力則得分最高，有73.7。近四成受訪者(39.4%)表示，需要花很長的時間來克服生活中的挫折；約37%傾向消極思考，會改變想法以感受更多負面情緒。
建議強化與青年連結
YMCA助理主任幹事鍾俊仁稱：「每個社會和年代都有其艱苦和壓力的元素，最重要取決於人怎樣去理解和扭轉這些在起伏或挫折時的心態。」他又提到現時坊間所說很多「內耗」的情況，都是源自於社會在疫情過後漸趨「個人化」；建議在學校或社會的服務中強化青年與人的連結，如提升生涯發展培訓，找尋豐富職涯與社會適應經驗的職場人士，成為青年的同行者和引路人，分享人生經驗與軟硬實力的培養方法，陪伴青年在挑戰中保持正向和學會適應，讓他們更願意傾訴，亦能感到有夥伴接納。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008191/調查-z世代自評競爭力偏低-逾六成擔心ai衝擊-飯碗不保?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！Yahoo 著數 ・ 1 小時前
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 分鐘前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！Yahoo 著數 ・ 32 分鐘前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 1 天前
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 23 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。am730 ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa「泰國觀光大使」造型美如公主，穿上Balmain金色泰絲禮服向泰后致敬
BLACKPINK Lisa於高訂時裝周期間動向備受矚目，她最近以「Amazing Thailand」觀光大使身份，身穿Balmain特製的金色高訂泰絲禮服亮相曼谷，化身現代公主備受關注，委多網民看到Lisa的造型後都說：「好似公主」。Yahoo Style HK ・ 35 分鐘前
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。信報財經新聞 ・ 6 小時前
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店
連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。am730 ・ 1 天前
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。am730 ・ 22 小時前
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」now.com 體育 ・ 10 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 1 天前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 19 小時前
笑到最後｜金銀下跌的迷思（高明）
如果你堅信黃金同白銀嘅故事，同一時間你就係相信美元霸權會滅亡，唔單止美元，所有非金本位嘅貨幣都會有如清明嘅陰司紙一樣，失去所有價值，最終央行被迫重返金本位，令到黃金返回應有嘅地位。Yahoo 財經專欄 ・ 23 小時前
中國竭盡全力打壓 日本外國遊客照創新高﹗俄羅斯赴日人次破記錄
日前東京街頭發生4億日元行李箱劫案，內地媒體立即報道有中國人受害，提醒中國公民近期避免前往日本，豈料劫案有中國人參與，才未有繼續「提醒」。有日經濟專家分析指，這類提醒反映近期中國政府不放過機會，借機呼籲民眾不要前往日本，試圖打壓日本經濟。之不過，最新JNTO數字顯示即使赴日中國旅客大減，日本外國遊客照創新高，連俄羅斯旅客也大增四成Yahoo 財經 ・ 22 小時前