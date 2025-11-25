Alo Yoga官網全網7折
談俄烏終戰方案 馬克宏：不應逼烏克蘭投降
（法新社巴黎25日電） 法國總統馬克宏接受法國媒體專訪時表示，美國提出結束烏俄戰爭的方案中，有一些值得討論的內容，但他也警告不應逼基輔當局投降。專訪內容於今天播出。
華府所提的28點終戰方案擬議將莫斯科覬覦已久的烏克蘭領土割讓給俄方，結束戰爭的談判工作因而陷入混亂。美國總統川普（Donald Trump）原本施壓烏克蘭於數日內接受，美、烏已在瑞士就相關計畫進行會商。
馬克宏（Emmanuel Macron）接受法國廣播電台RTL專訪時說：「我們希望和平，但不是本質上等於投降的和平，那樣會讓烏克蘭陷入無法承受的處境，讓俄羅斯得以肆無忌憚地繼續推進。」
他並指出，美國的提案是「朝正確方向前進的一步」，包含應該「加以討論、協商與完善」的要素。
馬克宏受訪時並表示，面對俄羅斯的威脅，法國絕不能示弱，同時強調，法國無意「派遣我們的年輕人」參與烏克蘭戰爭。
他說：「面對（俄羅斯）這項威脅，如果我們表現出軟弱，那就是錯誤的。如果我們想要自我保護－身為法國人，這是我唯一關心的事－我們必須展現出來，面對威脅我們最大的勢力時，我們絕不軟弱。」
馬克宏也在專訪中指出，法國將於27日宣布「將國民服役轉型為一種新形式」，但未進一步說明細節。
由於法國於1997年廢除了義務兵役，外界預期馬克宏本週稍晚將宣布一項志願役改革。
