談囚友更生計劃成效 鄧炳強舉唐英傑為例：「佢而家成個人思想改變晒」

保安局局長鄧炳強今日（9 日）出席立法會保安事務委員會會議，指「沿途有理」計劃幫助在囚人士認識中國歷史及加強國民教育。 （立法會直播畫面）

懲教署兩年前在馬會資助下設立「立德學院」，為在囚人士提供文憑課程。在今日（9 日）的立法會會議上，有議員質詢政府如何評估「立德學院」所發揮的作用。保安局局長鄧炳強舉出國安法首名入罪人士唐英傑做例子，指他「而家成個人思想改變晒，對當日未成熟嘅做法非常後悔」。

「助激進思想囚友建立正確價值觀」

立法會保安事務委員會今日（9 日）開會討論懲教署為在囚人士提供的更生服務，保安局局長鄧炳強出席，交代各項更生計劃的成效。其中「行為及思想矯正」工作方面，他指近年不少涉及嚴重罪行及思想激進人士被收納入懲教院所，有見及此，懲教署因應在囚人士的更生需要， 推出「沿途有『理』」計劃，致力按三大更生方向，分別為認識中國歷史及加強國民教育、心理及價值觀重整，以及生涯規劃及家庭關係重修，協助因激進思想而犯罪的在囚人士建立正確的價值觀。

他又表示，為進一步協助已經考取應用教育文憑的在囚人士獲取進階資歷，懲教署於上年九月在「立德學院」開設通識教育副學士課程，提供兩年全日制遙距課程的升學選擇。懲教署亦同時將「立德學院」擴展至壁屋監獄，為未能在餘下刑期內完成副學士學位的「立德學院」畢業生，提供半日通識教育副學士課程和半日職業訓練，讓他們能夠接受短期升學和職業訓練，協助他們繼續裝備自己，為即將獲釋重投社會做好準備。

懲教署於 2023 年在白沙灣懲教所舉行「立德學院」開幕典禮，圖為在囚人士升旗隊在開幕典禮上進行升旗儀式。 （政府新聞處圖片）

選委會議員馬逢國提問，政府如何評估「立德學院」所發揮的作用？「即係我哋學生喺佢報讀之前，同埋佢報讀完之後，有冇特別去關注留意佢哋嘅一啲變化？知識一定學到㗎啦，嗰啲課程裏面嘅嘢，咁但係對佢哋嘅人生嘅態度會唔會有一啲改變呢？」

「畢業視我都眼濕濕、聽到喊」

鄧炳強回應說，「立德學院」是一個全新嘗試，在囚人士通常都非常珍惜有機會重新讀書。 他說：「我哋唔單止喺學業方面都幫到佢，其實令到成個人生態度改變好大。我講一個最簡單例子：唐英傑。佢就係因為國安法之後第一個被捕、揸電單車嗰位人士， 判監九年。 佢參加咗我哋呢個『沿途有理』計劃，佢基本上而家成個人思想改變晒，亦都係對於當日未成熟嘅一啲做法非常後悔」。

鄧炳續說：「佢仲做埋我哋升旗隊嘅升旗手，同埋好多唔同嘅場合，同我哋分享返佢個經歷， 點樣有錯、到而家醒覺、到而家點樣珍惜。」他說唐英傑是一個最明顯的例子，但成功例子不止一個， 他出席過「立德學院」的畢業典禮，「我都係眼濕濕，都聽到喊嘅」。

懲教署今年 4 月推出微電影，以唐英傑作個案。

現年 28 歲的唐英傑，被指於 2020 年 7 月 1 日，即國安法生效翌日，駕駛插有「光復香港 時代革命」字樣旗幟的電單車，在灣仔撞向三名警員，致警員嚴重受傷。他在 2021 年 7 月被判「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」成立，入獄九年，並吊銷駕駛執照十年，成為國安法首宗案例。

李梓敬：拒絕參加會點樣處理佢哋？

政府並非首次公開唐英傑的個人動向，今年 4 月，懲教署製作兩套以真實個案改編的微電影，宣傳國家安全教育。其中一齣微電影《暫借的榮耀》以唐英傑為原型，拍攝他於獄中組樂隊創作歌曲「表達自己改過的決心，以及回饋國家和社會的心聲」。唐英傑在自白片段中憶述判刑一刻「先識後悔又覺得自己真係好蠢」。

在今日會議上，新民黨議員李梓敬提問，涉及 2019 年反修例運動的在囚人士是否自願參加「沿途有理」計劃， 抑或經篩選強制參加？「如果佢哋拒絕參加嘅話，想問下署方會點樣處理佢哋？」 鄧炳強回覆稱，在囚人士參與計劃屬自願性質，並非強制，但參與率有 99%。

上周三（3 日）北京舉行閱兵儀式，懲教署安排部分在囚人士收看直播。 （facebook）

選委會議員陳沛良指出，反修例運動後很多高學歷及專業人士被判入獄， 他們出獄後比較難再重返金融業或其他專業。他問鄧炳強，會否考慮一下，如果在囚人士過去所犯罪行與金融犯罪或專業犯罪無關的話，政府會否在釋囚重返社會的時候，與監管機構討論， 對他們作彈性處理，讓他們可以再從事本行。

葛珮帆：睇閱兵都睇到熱血沸騰

鄧炳強回覆稱，須視乎有關專業團體的判斷，「因為好多時畀唔畀返你入返呢個行業呢，都係由返呢啲專業團體去決定嘅。當然我哋都會解釋返畀佢地聽，我哋個監管計劃係啲乜，我哋更生計劃係啲乜，我哋個學員喺入面係點樣，希望佢哋可以作一個更加準確嘅判斷」。

選委會議員葛人珮帆指出，得悉懲教署安排了在囚人士收看上周的九三閱兵儀式，「我覺得呢個做法呢係非常之值得讚賞，我哋睇閱兵都睇到熱血沸騰，覺得好有自豪感」。她問鄧炳強 是否所有在囚人士都會睇到直播，抑或某些更生計劃下的囚友才能收看，此後會否有跟進活動， 令在囚人士加深了解閱兵的意義。

鄧炳強稱， 正在讀書的在囚人士獲安排收看閱兵直播，但其他在囚人士由於要工作，只安排他們在食飯時間觀看錄播。懲教署亦安排了嘉賓講座，向在囚人士講解有關閱兵及國民身份認同等等的歷史。