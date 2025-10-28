屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
談2026世界盃 梅西：我希望能參加
（法新社邁阿密27日電） 足球明星梅西（Lionel Messi）表示，他希望代表阿根廷參加明年的世界盃，但也強調會聽從身體狀況，再決定是否能讓這個夢想成真。
這位現年38歲、效力於美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）的前鋒，曾帶領阿根廷贏得2022年世界盃冠軍，如今他渴望能在明年於北美舉行的比賽中，為「藍白軍團」衛冕冠軍。
這位8度金球獎（Ballon d'Or）球星在今天播出的美國國家廣播公司（NBC）新聞專訪中表示，他會在明年觀察自己身體的狀況，再決定是否能出戰由美國、墨西哥與加拿大共同主辦的世界盃。
梅西說：「參加世界盃是非常特別的事，而我非常希望參加。」
他將於明年6月滿39歲。
「我希望能在那裡，保持良好狀態，並成為幫助國家隊的重要一員，如果我能參加的話。」
「我會在明年與邁阿密國際展開季前訓練時，日復一日地評估狀況，看自己是否真的能達到百分之百、是否能對球隊與國家隊有所貢獻，然後再做出決定。」
山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好
【Now Sports】在阿士東維拉周日英超1:0小勝曼城一役，今夏從曼聯借入的山曹上半場後備入替，因下半場再被換走而面露不悅，領隊艾馬利賽後堅稱這是兩人已溝通好的計劃，不是這名翼鋒踢得不好。由於布安迪亞受傷，山曹（Jadon Sancho）在上半場29分鐘便入替，但踢到下半場74分鐘，艾馬利以基桑入替他，只見他走到場邊時顯得相當失望，而艾馬利則捉住他解釋，但這名從曼聯租借過來的翼鋒似乎不太領情。賽後，被問到山曹的反應及這個調動，艾馬利表示：「這個決定確實不容易，但首先，我考慮的是山曹在上周四歐霸盃踢了60分鐘，即使他的體能狀況已有好轉，但還不夠。其次，我和他之前的計劃，是讓他在下半場上陣，但布安迪亞受傷後，決定讓他提早落場，以增加比賽時間和體能，並充份發揮他的技術和能力，而他的表現也不錯，但我在換入他前，就知道下半場會換走他，我之前也這樣對過摩根羅渣士和布安迪亞。」這名阿士東維拉領隊隨後再補充：「這不是甚麼懲罰，而是一個計劃，就是讓他踢45分鐘，其他後備球員也做好了準備，好像馬倫、馬臣和巴克利，他們都表現得非常出色。」另外，談到這場勝仗，艾馬利為球員的表現及主場球迷的打氣聲感到自豪，now.com 體育 ・ 22 小時前
英超 ｜阿仙奴小勝水晶宮 聯賽榜領先4分
第9輪英超踢完，阿仙奴在榜首有4分優勢，但相信甚少球會估到，般尼茅夫會排在聯賽第2位，而升班馬新特蘭亦只是因得失球差，比熱刺壓過排在第4。Yahoo 體育 ・ 1 天前
卡殊一箭定江山 維拉1：0曼城
【Now Sports】維拉憑卡殊上半場的入球一箭定江山，主場1:0小勝曼城。周日阿士東維拉對曼城的英超比賽，維拉方面有奧利屈堅斯任箭頭，摩根羅渣士、布安迪亞作支援；曼城方面中場派出霍頓、沙維奧；箭頭由賀蘭擔任。開波初段雙方先後有布安迪亞和賴達斯拉弓，但不中目標，戰至19分鐘入球出現，卡殊一次角球攻勢中，在禁區外接應布安迪亞傳送作遠射，皮球直飛右角破網，維拉領先1:0。落後下曼城22分鐘即有扳平機會，賀蘭接應賓拿度施華直線左腳拉弓，馬天尼斯成功撲出；37分鐘，霍頓左腳埋門炒高後，維拉半場領先1:0返回更衣室。下半場曼城一開波即搶攻，霍頓與賀賓迪亞斯埋門被擋後，49分鐘，賴達斯禁區外抽射又不中目標。60分鐘，曼城憑角球機會連番起腳，迪亞斯和沙維奧的射門被擋，其後法迪奧禁區頭槌攻門，稍為高出。69分鐘，維拉有山曹左路小禁區起腳被當拿隆馬救出；那邊廂71分鐘，賀蘭頭槌又被馬天尼斯撲出。尾段曼城大舉進攻，維拉則屯重兵於段防，形成攻防戰，但久攻的曼谷城始終未能撕破維拉防線，結果維拉主場小勝1:0。now.com 體育 ・ 1 天前
體育｜聯賽盃｜韋甘比強勢迎擊富咸搏爆大冷
賽事時間：10月29日 0345 英甲球隊韋甘比於聯賽只排17積16分, 但聯賽主場6戰3勝2和1負戰績不俗, 上場聯賽更主場3-0大勝排第9的哈德斯菲爾德, 可見近況正盛! 富咸雖是英超球隊, 英超排第17位積8分, 今季聯賽5場作客只1和4負, 可見球隊作客表現欠佳! 韋甘比近況良好, 最近5戰3勝2和, 富咸則1勝4負, 韋甘比上輪聯賽盃作客韋根勝2-0, 富咸則主場只1-0勝劍橋聯, 韋甘比可乘銳勢及主場之利一戰, 讓球主勝+1/+1.5 1.76。 如果大家想緊貼腦震盪每場足球同賽馬心水推介，就立即參加腦震盪prime 會員，跟住貼士分析，一齊贏！Fortune Insight ・ 43 分鐘前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 4 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。Yahoo 娛樂圈 ・ 30 分鐘前
港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」
近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！28Hse.com ・ 2 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 1 天前
韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救
由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。鉅亨網 ・ 4 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
