諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位

曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。

諸葛紫岐（Marie）

自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後便退岀幕前

諸葛紫岐（Marie）

諸葛紫岐（Marie）

獲店員送上生日蛋糕

身為LV貴賓的諸葛紫岐獲品牌於店內為她慶生，盡顯豪門地位。身穿粉紅色套裝的Marie於佈置前留影，又獲店員送上生日蛋糕和禮物，氹得她十分開心。諸葛紫岐於IG說：

「#happybirthday

#感恩

#❤️」