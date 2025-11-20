黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
一諾中學換殼改名「愛生中學」申辦學 教育局擬拒註冊：兩校有關連
涉「雙重學籍」等醜聞的一諾中學早前被教育局「釘牌」，被指在未經批准下收取每名學生20萬元「建校費」，校長及學校關聯公司的前董事兼股東早前涉未向家長退回逾180萬元費用，涉嫌串謀欺詐被捕。一諾中學被指以「愛生中學」的名義，向教育局申請原擬遷往的紅磡校址辦學。教育局回覆《am730》查詢時稱，今日（20日）已發信通知申請人，正考慮拒絕為該校註冊。
教育局稱就一所擬名為「愛生中學」的私立學校，擬於紅磡漆咸道北270-274號結好中心二樓辦學的註冊申請，局方經審視申請文件及有關資料，並嚴格考慮申請者的背景、往績及相關事件的最新情況後，認為該申請不符合指定條件及規定。局方今日發信通知申請人，正考慮根據《教育條例》（第279章）拒絕為該學校註冊，申請人可於14日內向教育局提出申述。
有關校董會管理「不可能令人滿意」
教育局指處理該辦學申請時發現，申請者及其建議的校董與日前被局方拒絕註冊的「一諾中學（九龍塘）」有明顯關連，而該校校監及與涉案女士涉嫌串謀欺詐而被警方拘捕，局方有理由認為「愛生中學」建議的校董會「對該校的管理相當不可能令人滿意」。教育局強調如發現任何學校、學校註冊的申請人或擬註冊校董涉及違規或違法行為，定必嚴肅處理和採取適當行動，包括拒絕為學校註冊及提出檢控，以保障學生福祉。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/一諾中學換殼改名-愛生中學-申辦學-教育局擬拒註冊-兩校有關連/620549?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
