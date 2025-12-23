諾和工程三人被捕涉偽造證書｜金銀價齊創歷史新高｜古天樂寸爆 TVB 記者問題奇怪｜12 月 23 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 12 月 23 日星期二。東北季候風正影響廣東沿岸，今晚及明日天氣漸轉多雲。明早最低氣溫約 19 度，日間部分時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫約 24 度。準備迎接聖誕假期的朋友請注意，聖誕節當日將轉吹北風，氣溫會逐步下降至最低約 14 度，早上相當清涼，記得預備禦寒衣物。

【今日重點新聞】

美心麵包驚現疑似「爛牙」 事主報食環冀檢控：唔想香港人淪落到食麵包都驚

【Yahoo新聞】一名女網民於 Threads 透露，家人在進食於西灣河美心西餅購買的「特濃牛奶吐司」時，意外吐出一顆呈蛀牙狀態的黑色牙齒狀異物。事主 Elaine 表示已細心檢查，確認家人牙齒完好，對此感到非常嘔心。美心雖曾提出以餅咭作補償，但遭事主拒絕，認為事件留下巨大陰影。美心集團回應指，已接獲投訴並會全力配合食環署調查，強調員工製作時均佩戴口罩及全身防護衣。

事主在 Threads 附上麵包與異物圖片。（異物位置經《Yahoo 新聞》模糊化處理）

諾和工程疑就多項工程提交偽造證書 消息指警方拘捕三人 包括公司負責人及職員

【Yahoo新聞】分判商諾和工程有限公司涉嫌偽造儀器校正證明，警方今日於火炭搜查，拘捕包括公司負責人在內共三人，並檢獲大批測試報告。事件源於醫管局核查瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程文件時，發現相關測試機構從未發出該證明。除醫管局多間醫院外，市建局亦證實土瓜灣兩個重建地盤受影響，已要求終止與諾和的合約。該公司亦涉及機場二號客運大樓擴建工程的假證書風波，目前已遭多間供應商取消分銷資格。

荔景邨 12 歲男童持菜刀斬傷 15 歲胞姊 涉傷人被捕

【Yahoo新聞】葵青荔景邨日景樓昨晚 10 時許發生倫常傷人案。一名 12 歲男童懷疑因不滿 15 歲胞姊踩到其腳趾，雙方發生激烈爭執。男童情緒激動下到廚房取出菜刀，斬向姊姊的左肩及左手，導致其肩膀留下約 5 厘米傷口，拇指亦被割傷。父親見狀報警，受傷胞姊被送院治理。警方經初步調查後，以涉嫌「傷人」罪名拘捕該名男童，案件由葵青警區刑事調查隊跟進。

【今日重點財經新聞】

金銀齊創歷史新高 有望錄 1979 年以來最大年度升幅

【Yahoo財經】2025 年進入倒數階段，黃金與白銀成為年度最強資產。金價周一升至每盎司 4,450 美元，年內累計 50 次創新高，升幅逾 70%；白銀表現更凌厲，價格倍升至每盎司 69 美元。專家分析，升勢受工業需求、關稅憂慮及央行持續買入推動。高盛及瑞銀等機構預測，隨着美國聯儲局可能的人事變動及鴿派政策取向，金價在 2026 年有望挑戰 4,900 美元甚至 5,000 美元大關。

內地手遊｜大陸玩家花 10 萬請代打 99％被遊戲管理層私吞

【BossMind】手遊《率土之濱》爆出貪污醜聞。一名「金主」玩家為應付繁瑣的遊戲步驟，豪擲 10 萬元人民幣外聘代打團隊，豈料款項遭聯盟管理層層層剝削，最終基層代打僅收到 1,000 元，其中一名打手更因被拖欠 80 元而引發事件。金主徹查後發現被私吞高達 99,000 元，憤而報警。多名管理層隨後被捕，該金主最終決定放棄投入超過 100 萬元的帳號並退出遊戲。

宏福苑大火後樓市微觀變化：維修保費雙漲、新舊樓價差拉闊、轉買為租或加速

【易發睇樓團】大埔宏福苑早前的五級火警引發市場對舊樓安全的憂慮。本港物業老化問題嚴重，逾 30 年樓齡的私樓佔總數約 64%。市場預測此事將帶來五大趨勢：包括大維修費用攀升、舊樓保險門檻提高、新舊物業價差進一步擴大、維修狀態成為買家挑選物業的關鍵指標，以及部分買家為避險而「轉買為租」。

【今日重點娛樂新聞】

《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆 TVB 記者問題奇怪 場面勁尷尬

【Yahoo娛樂圈】電影版《尋秦記》鐵定於今年 12 月 31 日跨年檔期上映。男主角古天樂昨日率領林峯、苗僑偉等原班人馬出席宣傳啟動禮。期間 TVB 記者問及心情是否期待，古天樂突然火起，寸爆記者問題奇怪，指演員一定期待，應問觀眾是否期待，長達 40 秒的僵局讓現場氣氛僵住，最後需靠苗僑偉與記者轉換話題才化解尷尬。

訪問截圖

2026 賀歲最強《夜王》！黃子華 X 鄭秀文 X 《毒舌大狀》導演吳煒倫 偕東日夜總會小姐列陣驚艷亮相

【Yahoo娛樂圈】馬年賀歲大片《夜王》首發海報及預告。由黃子華與鄭秀文組成的驚喜組合領軍，聯同王丹妮、廖子妤、楊偲泳等多位「夜總會公關」造型亮相。電影由《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，加上謝君豪、何啟華等實力派及人氣演員，陣容極具睇頭，成為 2026 年最受期待的賀歲作之一。

87 歲梁愛罹患胰臟癌體重不足 70 磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」

【Yahoo娛樂圈】資深演員「愛姐」梁愛日前由好友楊紹鴻透露已入住老人院。現年 87 歲的她確診胰臟癌大半年，體重跌至不足 70 磅。豁達的愛姐表示拒絕接受電療及化療，選擇與癌和平共處，更直言「死得快好世界」，不希望長命百歲增加痛苦。儘管身形消瘦，愛姐精神仍不俗，笑言活到 87 歲已經賺夠，不求長壽只求不痛。