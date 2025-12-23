諾和工程懷疑偽造儀器校正證書 三人被捕

【Now新聞台】諾和工程懷疑在醫管局及市建局的工程中偽造儀器校正證書，兩名負責人及一名職員涉嫌行使虛假文書被捕。

警方昨日搜查該公司位於火炭的辦公室，以涉嫌行使虛假文書拘捕兩名工程公司負責人及一名職員，年齡24至45歲，其中一人被帶返警署作進一步調查，並檢獲懷疑與案件有關的儀器以及懷疑虛假文件。

諾和工程在瑪嘉烈醫院擴建工程中負責監測工程震動，醫管局早前報警，指相關儀器的校正證書懷疑屬偽造，公司亦承接廣華醫院等多間醫院的同類工程，以及市建局位於土瓜灣四個重建地盤的測量儀器。

市建局早前指，已確認其中兩個地盤的儀器證書是偽造，建議發展商報警。

