諾和工程涉土瓜灣兩個重建地盤造假 市建局要求終止合約

【Now新聞台】涉嫌在瑪嘉烈醫院擴建工程造假的分判商諾和工程，亦有參與市建局多個地盤項目。市建局回覆查詢時確認，有兩個地盤的儀器證書造假，已要求終止合約。

市建局表示，在土瓜灣有四個重建項目地盤採用諾和工程提供的測量儀器，其中兩個地盤的儀器已確認屬偽造證書，市建局已經要求發展商立刻終止合約及建議報警，另外兩個地盤亦已責成發展商即時停用儀器及終止合約。

至於機場二號客運大樓的工程，機管局表示已聯同總承建商覆核環境監測儀器的校正證明，確認證書由相關機構發出，相關工程公司的工作已停止。

#要聞