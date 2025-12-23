諾和工程疑偽造儀器校正證書 據悉負責人涉行使虛假文書被捕(更新)

瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程有監測震動儀器校正證明懷疑偽造，醫管局已報警。(資料圖片／鍾式明攝)

醫管局早前公布，瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程分判商「諾和工程公司」，懷疑偽造監測震動儀器校正證明。消息指警方調查諾和工程懷疑偽造儀器校正證書，以涉嫌「行使虛假文書」拘捕一人，為諾和工程負責人，警方又前往「諾和工程」位於火炭的辦公室搜查。

市建局昨日確認，土瓜灣有兩個採用「諾和工程」測量儀器的地盤已獲發展商確認偽造證書，已經即時去信相關發展商，要求立刻終止與「諾和工程」的合約，並建議向警方報告違法行為。

瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程分判商「諾和工程公司」，懷疑偽造監測震動儀器校正證明(諾和工程官網)

