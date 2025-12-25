諾和工程疑偽造證書9人被捕 警方初步證實45張證書造假(楊佩詩報道)

【Now新聞台】諾和工程懷疑在醫管局及市建局工程偽造儀器校正證書，至今9人被捕。警方指，證實有45張證書造假，相信是由公司自行製作，會繼續調查其他證書的真偽。

警方先後在周二及周三拘捕諾和工程及諾和機電9名人士，包括3名公司董事及6名職員。

警方之後在工程公司及被捕人士的住所，檢取監測儀器及電腦等，並初步找到一批懷疑虛假的校對證書，經與檢測中心聯絡後，確定其中45張造假。

西九龍總區總區重案組總督察許仲恆：「例如某間檢測中心發出校對證書編號應有14個數字，但虛假的校對證書只有13個數字；又例如真正的校對證書上，這間檢測中心發出應有兩個二維碼，但虛假校對證書只有一個；又例如虛假校對證書上亦有某間檢測中心地址，但地址是錯的。」

廣告 廣告

該45張證書聲稱來自4間檢測中心，但警方相信是由諾和董事或職員製作，至於其他已發現的證書真偽，仍有待跟進調查。

西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳：「我們看不到有任何與這四間中心的有關的思疑造假，看不到，當然還有其他證書的，其他證書也是有一些，我們和其他檢測中心都有些聯繫，見到有若干都是真的，所以究竟我們現時所檢獲的這批證書當中，有多少真、多少假，還需要一些時間去核實。」

警方指，在本月9日至17日接獲不同機構報案，指相關工程公司懷疑使用虛假監測儀器證書，涉及5間醫院擴建工程及市建局一個在庇利街的地盤，並涉及三類用來檢測塵埃噪音及震動的儀器。

#要聞