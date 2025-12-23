諾和工程疑就多項工程提交偽造證書 消息指警方拘捕一人 重案組跟進︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的分判商諾和工程有限公司，涉嫌提交虛假的監測震動儀器校正證明。據了解，警方方今日（23 日）到火炭金濠工業大廈行動，調查諾和工程懷疑偽造儀器校正證書，暫時拘捕一人，案件由西九龍重案組跟進。

醫管局向警方報案

醫管局早前接獲總承建商中鐵建設集團有限公司提交，由分判商諾和工程提供的 5 份校正證明。醫管局核查後，於 12 月 8 日收到相關測試機構廣東中正航計量檢測有限公司回覆，確認從未發出有關證明，懷疑文件屬偽造。

醫管局隨後向警方報案，並要求總承建商暫停諾和工程的所有工作。除了瑪嘉烈醫院，諾和工程亦承接了廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院的同類工程。

市建局兩地盤涉偽造證書

事件影響範圍持續擴大，市建局昨日（22 日）確認，在土瓜灣四個與發展商合營的重建地盤中，有兩個採用諾和工程儀器的項目已證實涉及偽造證書。市建局已即時要求相關發展商終止與諾和工程的合約，並建議向警方舉報。此外，諾和工程亦被指涉嫌在機場二號客運大樓擴建工程中提交假證書。目前已有多間供應商宣布取消該公司的分銷商資格。