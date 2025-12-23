專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
諾和工程疑就多項工程提交偽造證書 消息指警方拘捕一人 重案組跟進︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程的分判商諾和工程有限公司，涉嫌提交虛假的監測震動儀器校正證明。據了解，警方方今日（23 日）到火炭金濠工業大廈行動，調查諾和工程懷疑偽造儀器校正證書，暫時拘捕一人，案件由西九龍重案組跟進。
醫管局向警方報案
醫管局早前接獲總承建商中鐵建設集團有限公司提交，由分判商諾和工程提供的 5 份校正證明。醫管局核查後，於 12 月 8 日收到相關測試機構廣東中正航計量檢測有限公司回覆，確認從未發出有關證明，懷疑文件屬偽造。
醫管局隨後向警方報案，並要求總承建商暫停諾和工程的所有工作。除了瑪嘉烈醫院，諾和工程亦承接了廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院的同類工程。
市建局兩地盤涉偽造證書
事件影響範圍持續擴大，市建局昨日（22 日）確認，在土瓜灣四個與發展商合營的重建地盤中，有兩個採用諾和工程儀器的項目已證實涉及偽造證書。市建局已即時要求相關發展商終止與諾和工程的合約，並建議向警方舉報。此外，諾和工程亦被指涉嫌在機場二號客運大樓擴建工程中提交假證書。目前已有多間供應商宣布取消該公司的分銷商資格。
其他人也在看
諾和工程涉土瓜灣兩個重建地盤造假 市建局要求終止合約
【Now新聞台】涉嫌在瑪嘉烈醫院擴建工程造假的分判商諾和工程，亦有參與市建局多個地盤項目。市建局回覆查詢時確認，有兩個地盤的儀器證書造假，已要求終止合約。 市建局表示，在土瓜灣有四個重建項目地盤採用諾和工程提供的測量儀器，其中兩個地盤的儀器已確認屬偽造證書，市建局已經要求發展商立刻終止合約及建議報警，另外兩個地盤亦已責成發展商即時停用儀器及終止合約。至於機場二號客運大樓的工程，機管局表示已聯同總承建商覆核環境監測儀器的校正證明，確認證書由相關機構發出，相關工程公司的工作已停止。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
軍規筆電平民都用得！不止是「跌唔爛」？深度拆解 MIL-STD-810H 29 項測試與 AI PC 選購重點
在科技產品日新月異的 2025 年，「軍規認證」已成為高端手提電腦的標配。但很多人不知道，同樣標榜「軍規」，一台商務 Ultrabook 與一台專門的工業級電腦，其耐用程度其實有天壤之別。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
巴基斯坦前總理夫婦涉非法購回國禮 各遭判刑17年
（法新社伊斯蘭馬巴德21日電） 巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）及其妻子畢比（Bushra Bibi）涉嫌以低於市價購回豪華國家禮品一案，法院昨天將兩人各判處17年徒刑。檢方稱，伊姆蘭汗及其妻子以遠低於市價的價格向國家購回這些禮品，違反了巴基斯坦的禮品規定。法新社 ・ 1 天前
諾和工程懷疑偽造儀器校正證書 據悉一人被捕
【Now新聞台】諾和工程懷疑在醫管局及市建局的工程中偽造儀器校正證書，據了解一人被捕。 據了解，警方下午在公司位於火炭辦公室，以涉嫌行使虛假文書拘捕一人。諾和工程在瑪嘉烈醫院擴建工程中負責監測工程震動。醫管局早前報警，指相關儀器的校正證書懷疑屬偽造。公司亦承接廣華醫院等多間醫院的同類工程，以及市建局位於土瓜灣四個重建地盤的測量儀器。市建局早前指，已確認其中兩個地盤的儀器證書是偽造，建議發展商報警。#要聞now.com 新聞 ・ 25 分鐘前
7賊潛八鄉村屋爆竊一網成擒 來自印巴埃法四國
元朗八鄉發生爆竊案，今日(22日)凌晨1時21分，警方接報逢吉鄉路一村屋單位一名46歲姓胡女住戶報案，指單位疑遭人爆竊。人員接報到場截獲一輛私家車，在車內檢獲1把牛肉刀、1把錘、兩支鐵棍、1隻戒指、兩對耳環、現金港幣約110元及外幣約1,100元。檢獲財物的價值共約2萬元。經調查後以涉嫌「爆竊」及「管有攻擊性武器」拘捕am730 ・ 1 天前
明年起公院病理學檢驗分級收費 醫管局料逾95%服務免費
【on.cc東網專訊】醫管局明年1月1日起調整公營醫療收費，其中病理學檢驗服務分3級收費。基礎項目維持免費，包括常見血液檢查，例如腎肝功能及血脂檢查，以及尿液、痰液及唾液測試等亦免費。非常見的血液檢驗屬進階項目，要收50港元，包括診斷類風濕性關節炎的類風濕因子檢on.cc 東網 ・ 5 小時前
AIA嘉年華強勢回歸！逾30款機動遊戲/攤位 門票$140起送護膚套裝連現金券、咖啡券｜AIA門票優惠（有片）
一年一度AIA友邦嘉年華於12月22日起，一連70日在中環海濱活動空間舉行！今年以「香港經典」為主題，提供超過30款機動遊戲/攤位、全新「冬日世界雜技團」主題表演、藍妹大牌檔、全新及經典的打卡熱點等，KKday亦推出限定套票$140起送送護膚套裝或咖啡券，Klook則有2人門票優惠送爆谷或飲品，凡購買門票即有機會贏取阿布扎比之商務艙機票，即睇活動詳情。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
周守仁倡港人歡迎移民 歧視非主流文化會傷害香港 「耶穌一家也曾經是移民」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】天主教香港教區主教周守仁前日（21 日）在聖誕文告中特別提到移民問題，表示歧視非主流文化只會傷害香港，香港需要敞開胸懷，接納跨文化的動力，「歡迎移民，讓他們在我們的城市蓬勃發展。」他亦以耶穌為例子，指耶穌一家曾因躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及，形容耶穌一家也曾是移民。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
結業潮｜沛公甜品疑似全線結業？開業18年荃灣名店榴槤千層始祖
2025年全港結業潮不斷，沛公甜品近日都傳出全線結業！沛公甜品以榴槤甜品起家，其位於荃灣路德圍的總店被指日前貼出結業告示：「做到22號就要走啦」，並感謝街坊支持：「多謝各位街坊18年嘅支持」。不少網民都感到不捨。Yahoo Food ・ 4 小時前
阮浩棕何沛珈被下達「禁愛令」 兩年地下情玩完親證關係有「變」
【on.cc東網專訊】梁舜燕孫仔、無綫上位小生阮浩棕與女神何沛珈緋聞傳足兩年，雖然一直沒有認愛，但他們不時情侶檔商演，儼如已官宣戀情。不過今日有消息指，二人驚爆分手，除了指他們聚少離多外，更因無綫正力捧他們上位，嚴格執行「禁愛令」，不讓上位小生花旦戀情高調，阮浩東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
上環 10 億日圓劫案｜匪徒 30 秒搶四個喼 出動牛肉刀指嚇 警拘 15 人涉串謀行劫 竊款下落仍不明｜Yahoo
上周四（18 日）上環街頭發生的 10 億日圓劫案，警方拘捕 15 人，涉嫌「串謀行劫」，其中 6 男 1 女已被落案起訴。警方說，有匪徒出動牛肉刀指嚇兩名受害人，4 個裝滿日圓的行李箱遭迅速劫走，過程 30 秒內完成。至於竊款下落，警方表示仍在追查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜罹難菲傭遺體返國 遺下10歲兒子 菲政府承諾供書教學｜Yahoo
大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭，包括菲籍傭工 Mary Ann Pascual Esteban（Maryan），菲律賓當局已將其遺體運送回國。Maryan 育有一名 10 歲兒子，菲律賓當局承諾會提供長期支援，包括設立獎學金並提供日常生活援助。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜總幹事：機構從未打算將傢電「落袋」 災民全搬走後會捐出
近日有宏福苑災民在網上表示，遷離「善樓」時被禁止帶走商家捐贈的傢俬電器，善導會其後改口表示容許按需取走。善導會總幹事李淑慧今早(22日)在商台節目解畫，指聽到市民的意見後，同意服務不能一成不變，決定從善如流，並強調機構從來沒有打算將傢電「落袋」，原意是留給下一戶宏福苑居民。 原欲留給下戶災民 李淑慧澄清事源am730 ・ 1 天前
牛頭角女途人捱旅巴撞捲車底 重創由救護車送院治理
【on.cc東網專訊】牛頭角發生交通意外。今日(23日)中午12時59分，一輛旅遊巴沿牛頭角道往旺角方向行駛，至福淘街左轉時撞倒一名懷疑在過路姓鄭(48歲)女途人，並將其捲入車底，司機見狀慌忙報案求助。救援人員接報到場將腳部重傷事主救出，交救護車送往伊利沙伯醫院on.cc 東網 ・ 5 小時前
英國保守黨前地方議員涉 13 年間落藥強姦前妻 被控 56 項罪名 5 名男子同案被告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名曾擔任英國保守黨地方議員的男子被控於 13 年間，對當時的妻子施用藥物並強姦，另外 5 名男子亦因涉及針對該名女性的性罪行被起訴，案件今日（23 日）提堂。Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
海關拘 5 人涉洗黑錢高達 89 億元 犯罪集團偽冒船公司網站 藉虛假交易圖騙銀行｜Yahoo
海關搗破一個洗黑錢集團並拘捕 5 人，涉嫌利用虛假貿易清洗約 89 億元黑錢。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
何文田截毒品快餐車 司機棄車攀危險位置終就擒
【on.cc東網專訊】今日(22日)早上9時17分，警員巡經九龍塘窩打老道南行與太子道西交界，發現一輛私家車男司機未有扣上安全帶，行車期間亦曾使用手提電話。警員遂指示司機停車受查，惟對方未有理會繼續行駛，並多次於窩打老道逆線行車。警員驅車尾隨追截，並發現司機將一on.cc 東網 ・ 1 天前
30秒極速劫10億日圓 主腦在內15人落網 贓款下落不明
上環上周四(18日)發生巨額劫案。兩名經營虛擬貨幣及奢侈貨品的日本公司職員，前往上環一間找換店兌換10億日圓、折合港幣5,000萬元的巨款時，突遭3名持刀劫匪極速搶走4個裝有巨款的行李箱，並乘坐賊車逃去。經連日調查，警方拘捕15名本地人，部分人有黑社會背景；並以串謀行劫罪起訴7人，包括主腦。涉案巨款下落不明，警方正循不am730 ・ 13 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。Yahoo新聞 ・ 1 天前
東京迪士尼「米妮幻彩世界」2026限定登場！一票兩齊樂園；限定遊行、夜間表演、主題房都變粉紅
米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前