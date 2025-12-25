諾和工程造假案檢45張校正證明 警拘9人虛假文書

警方公布拘捕諾和工程9人，涉及虛假文書。

香港警方今日（25日）公布，拘捕9人涉及諾和工程懷疑偽造儀器校正證明的案件，並檢取45張懷疑虛假校正證明，分別來自4間的檢測中心。

西九龍總區重案組，在周二至三（23至24日）在港九多處地點，拘捕6男3女，包括3名的公司董事，年齡由23至48歲，涉嫌行使虛假文書。警方表示在搜查涉案人士及住所期間，檢獲一些監察儀器，並在電腦內搜出來自4間檢測中心的45張懷疑虛假的校正證明，並在與有關中心進行比對，發現有關證書的號碼不存在或是記錄內容不準確。

分判商負責監察工程對環境影響

諾和工程被揭發在瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程、市建局5個重建地盤以及機場二號客運大樓擴建工程中，懷疑偽造有關的監測儀器證明，已被醫管局、市建局及機管局要求暫停有關工作。警方表示，在今年12月9日至17日期間，接到相關部門報案，指懷疑工程的分判商提交虛假文件，當中的工程地點包括聖母醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、北區醫院、市建局土瓜灣庇利金街地盤項目等。

警方表示分判商的負責項目為監察工程對環境影響，並在地盤內設置一些監測儀器，包括震盪監測儀器，噪音監察儀器及塵埃監察儀器等，進行環境監察。有關儀器是需要定期進行調校，確保數據的準確。而有關的工序要由認可的專業檢測中心進行，並會在完成校正後提供相關證書，而調查發現就是分判商提供了虛假或偽造證書訛稱儀器準確無誤。

