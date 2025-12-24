諾和工程造假案｜消息指警方平安夜再拘 6 人 包括公司董事 累計 9 人落網︱Yahoo

諾和工程早前在瑪嘉烈醫院工程疑涉偽造證明，醫管局報警，並暫停諾和工程的工作。

【Yahoo新聞報道】諾和工程涉嫌偽造儀器校對證書案，《Yahoo新聞》今日（25 日）接獲消息指，警方西九龍總區重案組第三隊昨日再在九龍及新界區多處地點，拘捕多三男三女，包括該公司姓蔡董事及主要持股人，而公司另外兩名董事，則在周二的火炭及大圍拘捕行動中被捕。警方至今已就此案拘捕九人。

據了解，警方在過去兩日的搜捕行動中，在諾和工程的辦公地點搜獲一批懷疑偽造的儀器校對證書，該批偽造證書報稱來自四間香港、內地及法國的檢測中心。

諾和工程開設於2018年，主要經營三類儀器，涵蓋檢測空氣中的塵埃、震動及噪音。警方初步調查發現該公司有人在三年前開始發出偽造儀器校對證書給客戶。警方曾提供多份諾和發出的儀器校對證書予四間檢測中心，經查證並非由上述檢測中心所發出，純屬偽造。

西九龍總區刑事部今日（25 日）上午十一時在西九龍警察總部舉行記者招待會，講述調查進展。