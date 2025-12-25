宏福苑五級火｜情緒支援熱線
諾和工程造假案｜涉45張證書疑造假 涉醫院、市區發展項目 警方再拘 6 人行使虛假文書 ︱Yahoo
（12月25日 12 時更新報道）
【Yahoo新聞報道】諾和工程涉嫌偽造儀器校對證書案，《Yahoo新聞》今日（25 日）接獲消息指，警方西九龍總區重案組第三隊昨日再在九龍及新界區多處地點，拘捕多三男三女，包括該公司姓蔡董事及主要持股人，而公司另外兩名董事，則在周二的火炭及大圍拘捕行動中被捕。警方至今已就此案拘捕九人。
警方今日上午交代案情證實行動，警方指，在12月9日至17日期間，接獲不同機構報案，指該工程公司提供監測儀器的虛假證明書，涉及 5 間醫院的擴建工程、發展局在土瓜灣庇利街的發展項目，包括塵埃、噪音、震動三類儀器。
警方指，調查該公司過往三年的記錄，在2022 至 2025 年間，共涉45張證書疑造假。警方在 12 月 23 日至 24 日，在九龍、新界多處共拘捕 9 人，包括 3 名公司董事、6名職員，同涉行使虛假文書。警方在涉案辦公室及被捕人寓所檢取一些相關儀器，案中疑造假證書聲稱來自4間檢測中心，確認相關證書編號不存在、或編號與內容不符，或者列出的二維碼與真實證書的數量不一等。
據了解，警方在過去兩日的搜捕行動中，在諾和工程的辦公地點搜獲一批懷疑偽造的儀器校對證書，該批偽造證書報稱來自四間香港、內地及法國的檢測中心。
諾和工程開設於2018年，主要經營三類儀器，涵蓋檢測空氣中的塵埃、震動及噪音。警方初步調查發現該公司有人在三年前開始發出偽造儀器校對證書給客戶。警方曾提供多份諾和發出的儀器校對證書予四間檢測中心，經查證並非由上述檢測中心所發出，純屬偽造。
西九龍總區刑事部今日（25 日）上午十一時在西九龍警察總部舉行記者招待會，講述調查進展。
其他人也在看
宏福苑五級火︱ 警拘一名48歲男子 為外牆工程分判商 累計16人被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成 161 人罹難。警方今（24 日）表示，就大埔五級火案在天水圍再拘捕一名 48 歲男子，涉嫌誤殺。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
幼稚園園長載學童回家 連人帶車墮池塘釀8死
【on.cc東網專訊】江西省九江市彭澤縣一名幼稚園園長周二（23日）駕車接載兒童回家時，連人帶車墮入池塘，造成園長等車內8人死亡。on.cc 東網 ・ 1 天前
伊朗女權份子面臨處決 視像審訊10分鐘即判死刑 400位傑出女性呼籲立即釋放｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗拉什特（Rasht）處理國安案件的革命法庭（Revolutionary Court）今年 10 月判處67 歲工程師兼女權運動者 Zahra Tabari 死刑。多名聯合國專家發表聯合聲明，認為案件存在「嚴重違反國際人權法」的情況，全球400 多位傑出女性包括諾貝爾獎得主，芬蘭、秘魯前總理等簽署公開信，呼籲立即釋放 Tabari。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
的士司機疑車內自瀆片段瘋傳 網民精警留言逐個睇
的士司機疑在車內自瀆，片段引起網民熱議。 有網民在社交媒體上發布影片，片長約20秒，事發為晚上，路邊停泊了一部綠色新界的士，的士男司機望向窗外，把右手擺放在車門車窗位置，左手則伸進褲襠位置，不斷快速「上下郁動」，唯聽到有女聲表示「我唔要啊……」，司機聞聲一度停下動作張望，影片至此結束。有網民好奇司機如何「完事」，am730 ・ 20 小時前
諾和工程懷疑偽造儀器校正證書 三人被捕
【Now新聞台】諾和工程懷疑在醫管局及市建局的工程中偽造儀器校正證書，兩名負責人及一名職員涉嫌行使虛假文書被捕。 警方昨日搜查該公司位於火炭的辦公室，以涉嫌行使虛假文書拘捕兩名工程公司負責人及一名職員，年齡24至45歲，其中一人被帶返警署作進一步調查，並檢獲懷疑與案件有關的儀器以及懷疑虛假文件。諾和工程在瑪嘉烈醫院擴建工程中負責監測工程震動，醫管局早前報警，指相關儀器的校正證書懷疑屬偽造，公司亦承接廣華醫院等多間醫院的同類工程，以及市建局位於土瓜灣四個重建地盤的測量儀器。市建局早前指，已確認其中兩個地盤的儀器證書是偽造，建議發展商報警。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
諾和工程懷疑偽造儀器校正證書 據悉一人被捕
【Now新聞台】諾和工程懷疑在醫管局及市建局的工程中偽造儀器校正證書，據了解一人被捕。 據了解，警方下午在公司位於火炭辦公室，以涉嫌行使虛假文書拘捕一人。諾和工程在瑪嘉烈醫院擴建工程中負責監測工程震動。醫管局早前報警，指相關儀器的校正證書懷疑屬偽造。公司亦承接廣華醫院等多間醫院的同類工程，以及市建局位於土瓜灣四個重建地盤的測量儀器。市建局早前指，已確認其中兩個地盤的儀器證書是偽造，建議發展商報警。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
19歲大專生自稱內地「特務」 警拘20人涉詐騙 5人疑受騙涉款150萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方過去兩日展開打擊詐騙行動，共拘捕 20人，其中一名19歲報稱為大專生男子涉多宗假冒官員騙案，自稱「特務調查員」以涉及內地經濟犯罪活動為由，騙走 5 名事主約150萬元。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
長和賣港口︱交易恐告吹 金融時報：中遠海運堅持索控股權 貝萊德、MSC擬退出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國《金融時報》報道，由美資貝萊德（BlackRock）牽頭、涉資 230 億美元收購長和巴拿馬港口等資產的的交易，面臨告吹風險。中遠海運（Cosco）被指一直堅持要求在交易中持有多數股權，報道引述三名知情人士透露，若中遠海運堅持取得控股權，貝萊德及地中海航運公司（MSC）考慮退出談判。Yahoo新聞 ・ 1 天前
諾和工程疑偽造儀器校正證書 負責人及職員共3人涉行使虛假文書被捕(更新)
醫管局早前公布，瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程分判商「諾和工程公司」，懷疑偽造監測震動儀器校正證明。警方接獲相關機構報案，指懷疑負責醫院擴建及市區發展項目工程的分判商提交懷疑虛假文件，案件交由西九龍總區重案組調查，在沙田拘捕3名男子，包括負責人及職員，涉嫌行使虛假文書，年齡介乎24至45歲。西九龍總區重案組人員並在沙田一幢am730 ・ 1 天前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
75歲李龍基被指背王青霞移情龍婷 激動否認怒斥周刊老屈：真係好可悲
75歲歌手的李龍基與39歲未婚妻王青霞（Chris）譜出「爺孫戀」後愛得高調，但王青霞去年前因違反入境條例被判監，至今年7月出獄後轉趨低調。而李龍基雖曾表示待未婚妻出獄後會立即迎娶，但兩人再沒有一起公開亮相，婚訊亦沒下文，令人猜疑其感情狀況。李龍基雖多次強調與王青霞情比金堅，但日前出版的周刊則圖文並茂報道，指李龍基與《中年好聲音》參賽者龍婷有親密互動，疑另結新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜17層火海狂奔！救命恩人菲傭Vame僅2週遭解僱：我很愛那個嬰兒，但這並不足夠。
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅是香港社會的一宗嚴重災難，更揭示了不少人性與法律之間的艱難抉擇。一名在宏福苑服務近一年的菲律賓籍外傭Vame的經歷，近日引起全城關注。她在大火當天發現發生火災後，迅速反應帶同僱主家中的男嬰及男嬰祖母，從居住的宏泰閣17樓跑下樓逃生。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
涉偽造45張儀器校正證書 諾和工程九人被捕
【Now新聞台】涉嫌於醫管局及市建局工程偽造儀器校正證書的諾和工程，至今有9人被捕，警方初步檢獲45張懷疑造假校對證書，相信是由諾和董事或職員製作。至於其他已發現的證書真偽，仍有待跟進調查。 西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳：「這45張假的證書雖然是來源於4間檢測中心，但是我們看不到有任何與這四間中心有關的思疑造假，當然還有其他證書的，其他證書也是有一些。我們和其他檢測中心都有些聯繫，見到有若干都是真的，所以究竟我們現時所檢獲的這批證書當中，有多少真、多少假，還需要一些時間去核實。」＃畏聞now.com 新聞 ・ 49 分鐘前
學生購侵華日軍家書 列殺害千人罪證
【on.cc東網專訊】江蘇省連雲港一名初中生近日從二手平台購得5封侵華日軍士兵家書，信中提及「殺害千人」，其中3封周二（23日）獲連雲港市革命紀念館初步鑑定為真，已被建檔收藏入庫，剩下兩封家書則涉及「梅花慘案」，正準備贈予河北石家莊梅花慘案紀念館。on.cc 東網 ・ 1 天前
灣仔酒吧區英國籍男子失信用卡被盜用 警拘6名男女
上月一名55歲英國籍男子於灣仔區酒吧消遣後，發現其信用卡不翼而飛，懷疑被人盜去，其後發現被盜用消費，其間該信用卡曾被用於進行兩宗未經授權交易，涉及金額共約10,800元，於是報警求助。警方接報後，交由灣仔警區反三合會行動組人員接手，經翻查閉路電視影像及進行情報分析後，昨日（23日）晚上在灣仔酒吧區進行代號「彩霞」（RAam730 ・ 20 小時前
宏福苑五級火｜罹難菲傭遺體返國 遺下10歲兒子 菲政府承諾供書教學｜Yahoo
大埔宏福苑五級火導致 161 人罹難，當中有 10 名外傭，包括菲籍傭工 Mary Ann Pascual Esteban（Maryan），菲律賓當局已將其遺體運送回國。Maryan 育有一名 10 歲兒子，菲律賓當局承諾會提供長期支援，包括設立獎學金並提供日常生活援助。Yahoo新聞 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
聖誕節大批市民坐高鐵到內地旅遊探親
【Now新聞台】今天是聖誕節，大批市民到西九龍高鐵站乘坐高鐵到內地旅遊探親。 早上八時許，大批旅客帶同行李在高鐵站離境大堂排隊過關，閘口前人頭湧湧，候車大堂亦逼滿乘客。旅議會早前預計，聖誕期間六成外遊旅行團都是短途高鐵團，不少旅客一家大小一同外遊，其中有家庭十幾人一起回鄉度假。梁小姐：「因為遷就媽媽的假期，兩天假期，遷就她所以選擇短線，多人就一定多人，但沒有辦法，大家都是這個時間放假。香港也是多人，那就去其他地方玩樂，接下來自己都有兩天假期，另外兩天就會留在香港。」陳先生：「不想在這裡過節，到內地過也有，去外國過也有，周圍去，香港都沒有氣氛，(內地)便宜一點，我認為舒服一點，空氣好點。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
被特朗普點名後 陳立武用40分鐘救了英特爾
《路透》周三 (24 日) 報導，英特爾 (INTC) 執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 上任後不久，便捲入一場突如其來的美國政治風暴。8 月 7 日清晨，美國總統特朗普在 Truth Social 公開點名，指控英特爾執行長「高度利益衝突，必須立刻辭職」，讓這位晶片業老將在尚未與特朗普見面前，便成為白宮關切焦點。鉅亨網 ・ 15 小時前
警葵涌截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方凌晨在葵涌截停一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 涉嫌藏毒、偷車及違反多項交通條例的男司機黑布蒙頭、鎖上手銬，押到私家車旁邊調查，緝毒犬亦奉召到場，在車廂內發現小量懷疑毒品。警方凌晨3時許，在牛頭角福淘街設置路障，期間一輛私家車駛至，司機企圖避開截查，開車逃走，警員尾隨追截逾11公里，在葵涌達美路截停私家車，並制服司機，混亂中一名警員受傷，要送院治理。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前