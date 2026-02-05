諾如病毒︱2 月首五日錄 16 宗食物中毒 專科醫生指傳染性極高！三類人士高危︱Yahoo

諾如病毒︱本地急性腸胃炎活躍程度顯著上升 專科醫生指傳染性極高

【Yahoo健康】本港近月食物中毒個案錄得明顯增幅，由去年 12 月底平均每周 1 宗，增加至上月平均每周 4 宗，而 2 月首 5 天已錄得 16 宗個案。自 1 月 18 日至今，中心共錄得 23 宗食物中毒個案，涉及 69 人，當中 87% 即 20 宗個案與諾如病毒相關，影響 57 人。流行病學調查顯示，所有相關個案均曾進食生蠔，涉事生蠔產地包括法國、韓國、愛爾蘭及西班牙。

腸胃及肝臟科醫生張世華接受《Yahoo健康》專訪時解釋，「食物中毒」醫學上稱食源性疾病，是指經由食物進入人體的生物、化學或物理媒介物所引致的疾病，主要可分為感染性及中毒性。當中感染性包括細菌及病毒引致，常見的細菌包括沙門氏菌、難辨梭菌及曲狀桿菌；常見的病毒感染則包括諾如（又稱諾沃克）病毒、輪狀病毒及腺病毒。中毒性是其它已產生毒素，例如雪卡毒素。

其中諾如病毒是食物中毒裡較常見的成因，通常與飲食及衞生有關，如食用或飲用受污染的食物或水，或透過人傳人或接觸受污染的物件表面而感染，以及患者的嘔吐物及糞便中出現，傳染性極高，在秋冬比較常見。在人多聚集、或是要共用廚房及廁所的地方，包括學校、醫院、安老院舍、酒店等地方，均較容易引致食物中毒爆發。

諾如病毒患者會出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等症狀，嚴重者或會出現痾血。

任何人士均有機會食物中毒 應盡早求診免病情惡化

張醫生續指，任何人士均有機會食物中毒，潛伏期由數小時至數日不等，視乎致病媒介而定，患者會出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等症狀，嚴重者或會出現痾血。而小朋友、長者或長期病患人士，因低抗力較差，如不慎食物中毒，他們較易出現嚴重性併發症。因此食物中毒的病人如感不適，應盡早求診，避免病情惡化。

目前治療食物中毒的方案亡要根據病人中食原因而定，在醫護人員的專業治理下，病人一般 1 至 2 星期內可痊癒。張世華指，治療方案主要分兩類：

病毒性感染 － 主要用支援性的治療方案，例如病人發燒便處方退燒藥，腹瀉脫水便為患者用口服補充劑或靜脈輸治療（俗稱吊鹽水），為身體補充所需的水份。

食物中毒由細菌引致 － 根據該細菌的特性，考慮針對性的抗生素治療。

張醫生指，細菌與病毒是本港與食肆，以及食物業有關的食物中毒個案最常見的成因，而最常見的成因包括：

食物未經徹底煮熟

生食污染熟食或即食食物

貯存溫度不當，如閒置室溫太久

張醫生提醒，故食物一定要徹底煮熟，或徹底翻熱，生食及熟食要分開處理，同時亦要選擇安全及來源可靠的食材。他稱，特別在外用餐時，盡量保持餐具衛生，如廁後記得清潔雙手，以免將細菌病毒帶至食物裡；日常也要把食物存放於安全溫度。