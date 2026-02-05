諾如病毒︱2 月首五日錄 16 宗食物中毒 專科醫生指傳染性極高！三類人士高危︱Yahoo
【Yahoo健康】本港近月食物中毒個案錄得明顯增幅，由去年 12 月底平均每周 1 宗，增加至上月平均每周 4 宗，而 2 月首 5 天已錄得 16 宗個案。自 1 月 18 日至今，中心共錄得 23 宗食物中毒個案，涉及 69 人，當中 87% 即 20 宗個案與諾如病毒相關，影響 57 人。流行病學調查顯示，所有相關個案均曾進食生蠔，涉事生蠔產地包括法國、韓國、愛爾蘭及西班牙。
腸胃及肝臟科醫生張世華接受《Yahoo健康》專訪時解釋，「食物中毒」醫學上稱食源性疾病，是指經由食物進入人體的生物、化學或物理媒介物所引致的疾病，主要可分為感染性及中毒性。當中感染性包括細菌及病毒引致，常見的細菌包括沙門氏菌、難辨梭菌及曲狀桿菌；常見的病毒感染則包括諾如（又稱諾沃克）病毒、輪狀病毒及腺病毒。中毒性是其它已產生毒素，例如雪卡毒素。
其中諾如病毒是食物中毒裡較常見的成因，通常與飲食及衞生有關，如食用或飲用受污染的食物或水，或透過人傳人或接觸受污染的物件表面而感染，以及患者的嘔吐物及糞便中出現，傳染性極高，在秋冬比較常見。在人多聚集、或是要共用廚房及廁所的地方，包括學校、醫院、安老院舍、酒店等地方，均較容易引致食物中毒爆發。
任何人士均有機會食物中毒 應盡早求診免病情惡化
張醫生續指，任何人士均有機會食物中毒，潛伏期由數小時至數日不等，視乎致病媒介而定，患者會出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等症狀，嚴重者或會出現痾血。而小朋友、長者或長期病患人士，因低抗力較差，如不慎食物中毒，他們較易出現嚴重性併發症。因此食物中毒的病人如感不適，應盡早求診，避免病情惡化。
目前治療食物中毒的方案亡要根據病人中食原因而定，在醫護人員的專業治理下，病人一般 1 至 2 星期內可痊癒。張世華指，治療方案主要分兩類：
病毒性感染 － 主要用支援性的治療方案，例如病人發燒便處方退燒藥，腹瀉脫水便為患者用口服補充劑或靜脈輸治療（俗稱吊鹽水），為身體補充所需的水份。
食物中毒由細菌引致 － 根據該細菌的特性，考慮針對性的抗生素治療。
張醫生指，細菌與病毒是本港與食肆，以及食物業有關的食物中毒個案最常見的成因，而最常見的成因包括：
食物未經徹底煮熟
生食污染熟食或即食食物
貯存溫度不當，如閒置室溫太久
張醫生提醒，故食物一定要徹底煮熟，或徹底翻熱，生食及熟食要分開處理，同時亦要選擇安全及來源可靠的食材。他稱，特別在外用餐時，盡量保持餐具衛生，如廁後記得清潔雙手，以免將細菌病毒帶至食物裡；日常也要把食物存放於安全溫度。
其他人也在看
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
燒味飯陷阱 叉燒飯竟達1000卡？營養師教路做多「這一步」激減225卡 減肥照食也無妨｜營養師Audrey Tam
一句「燒鵝都dope」，令港人至愛的「燒味飯」再成熱話！肥叉、燒肉、鵝髀，雙拼再加杯凍檸茶…食指大動的同時卻暗藏「高卡高脂高鈉」陷阱！以一般成人每日攝取2000卡路里為例，一碟燒味飯的熱量已差不多佔了所需的一半。既然不健康，難道真的要從此戒食？其實只要懂得「避重就輕」，一樣可以食得開心又健康！
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
涉強姦罪被還押荔枝角收押所 七旬男囚犯留院期間因病不治
【on.cc東網專訊】荔枝角收押所一名70歲男性還押在囚人士今日（5日）在公立醫院因病不治。
交叉固定法：前十字韌帶斷裂的新治療方案
前十字韌帶（ACL）斷裂是一種嚴重的膝關節損傷，常見於年輕及活躍的成年人。韌帶斷裂會導致膝關節不穩，影響膝部功能、降低活動能力及生活質素1,2，長遠有機會增加膝關節炎的風險3。ACL斷裂傳統多以手術治療，但近年研究發現物理治療中一種名為交叉固定法（Cross-Bracing Protocol）的非手術方案對ACL斷裂展現出顯著的效益。以下本文會介紹交叉固定法的原理和有關研究結果，講解這項嶄新治療在ACL斷裂康復中的關鍵角色。
嬰幼兒奶粉︱Aptamil 再有奶粉疑含蠟樣芽孢桿菌毒素 食安中心勒令停售 34 罐已分銷市面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】食環署食安中心正跟進德國當局回收愛他美（Aptamil）個別批次嬰幼兒奶粉的事件。食安中心表示，早前透過食物事故監測系統獲悉，相關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide），隨即聯絡本港進口商、零售商及相關部門，並派員巡查零售點。
宏福苑五級火｜截至 2.3 有 77 傷者已出院 餘 2 人留醫情況穩定 當局豁免居民醫療費至年底 附社區醫療資源整合｜Yahoo
大埔宏福苑去年 11 月 26 日發生五級火，造成 168 人罹難。事發至今逾兩個月，火災中 79 名傷者截至周二（3日），已有 77 名傷者先後康復出院，餘下兩名傷者情況穩定。
康哲藥業(00867.HK)創新藥CMS-D017獲准開展臨床試驗
康哲藥業(00867.HK)公布，集團自主研發的創新藥CMS-D017膠囊獲中國國家藥品監督管理局的藥物臨床試驗批准通知書。同意集團在中國健康參與者中開展評價CMS-D017安全性、耐受性、藥代動力學和藥效動力學特徵的臨床試驗。 CMS-D017通過靶向抑制補體因子B，阻止補體旁路途徑的異常活化，減低膜攻擊複合物對靶組織和器官的損傷，緩解補體失調相關疾病的進展。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
翰思艾泰(03378.HK)候選藥物HX111完成首例病人用藥
翰思艾泰－Ｂ(03378.HK)公布，公司已啟動自主研發的候選藥物HX111(一款OX40靶向抗體偶聯藥物候選藥物)針對復發難治性淋巴瘤及實體瘤的I期臨床試驗，於近期順利完成首例患者入組給藥。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
復星醫藥(02196.HK)文德鏞：商保創新藥目錄落地和實施仍存困難
《澎湃新聞》報道，上海人大代表、復星醫藥(02196.HK)副董事長文德鏞表示，儘管政策取得積極進展，但商保創新藥目錄的落地和實施仍存在困難，仍需突破三方面瓶頸，包括深化「三醫協同」聯動，構建「醫保+商保」雙通道機制；優化流程機制銜接；加強患者教育與認知引導。 他指出，伴隨老年群體的迅速增長，老年相關疾病如中樞神經系統疾病及罕見病等增加，另一方面，中國製藥企業眾多，但在老年疾病藥物研發領域，創新藥企數量有限。他建議，支持醫保數據用於老年疾病創新藥研發，在確保數據安全的前提下，依托全國統一的醫保信息平台，做好疾病譜和臨床用藥需求數據歸集分析，開發適配研發需求的數據產品，幫助藥企確定研發方向和佈局管線。 此外，他亦建議政府可創設老年疾病研發專項基金，通過政府引導基金與社會資本合作的形式，支持高難度、高風險的老年疾病解決方案開發。 文德鏞又指，復星醫藥的創新產品聚焦於腫瘤、免疫炎癥、中樞神經系統等核心領域，通過許可引進、合作開發等多元化方式，不僅快速豐富自身管線儲備，更重要的是能依托成熟的臨床開發體系，將這些潛力資產高效地推向市場，實現價值最大化。(jl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: w
復星醫藥(02196.HK)叢狀神經纖維瘤藥上市申請獲納入優先審評程序
復星醫藥(02196.HK)公布，附屬公司自主研發的復邁寧(蘆沃美替尼片)用於治療伴有症狀、無法手術的叢狀神經纖維瘤(PN)的I型神經纖維瘤病(NF1)成人患者的藥品上市申請獲國家藥監局受理，並已獲納入優先審評程序。 截至去年底，集團針對該藥品的累計研發投入約為6.63億元人民幣。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住
現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹 直升機救起清醒送院
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
滙豐擬淘汰低績效員工 部分銀行家面臨零獎金
【彭博】— 滙豐控股準備向一些銀行家發放極少獎金，甚至不排除獎金為零的情況。這家擁有160年歷史的英國銀行尋求向華爾街的競爭對手看齊，採取獎懲更加分明的「多勞多得」立場。
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀
【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲 事業陷雙重危機
近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。