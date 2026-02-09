黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
諾如病毒是甚麼？食生蠔中毒個案急增！酒精殺唔死病毒？一文睇清症狀/傳染途徑/預防方法懶人包
諾如病毒有什麼症狀？中了招又如何止瀉？Yahoo Food為大家整理了諾如病毒的懶人包，即睇內文：
諾如病毒是甚麼？香港不少市民都愛食生蠔、打邊爐，但要小心「禍從口入」！衞生防護中心近日公布，過去三周錄得的食物中毒個案急增，當中近九成與諾如病毒（Norovirus）有關，且患者全部都曾進食生蠔 。到底諾如病毒有什麼症狀？中了招又如何止瀉？最重要是，原來常用的酒精搓手液竟然殺不死病毒？Yahoo Food為大家整理了諾如病毒的懶人包，助你遠離腸胃炎！
甚麼是諾如病毒？出現4大病徵要留神
諾如病毒（前稱諾沃克類病毒）是引致非細菌性腸胃炎爆發的主要致病原，亦是食物中毒的常見成因。這種病毒在冬天最為活躍，而且傳染性極高，只需極少量（約 10-100 顆病毒粒子）便足以令人受感染。
如果不幸感染，潛伏期通常為12至48小時 。患者會出現急性腸胃炎症狀，主要包括：
噁心、嘔吐（通常幼童嘔吐症狀較明顯）
腹瀉（不帶血）、腹痛
輕微發燒及身體不適
大部分患者症狀輕微，通常在1至3天內會自行痊癒 。但在幼兒、老人及免疫力較弱的人士身上，病徵可能會持續較長，達1至10天 。
傳播途徑：為何生蠔是「頭號殺手」？
諾如病毒可以透過人傳人、接觸受污染物件或氣霧化的嘔吐物傳播，但最常見的途徑是進食受污染的食物。在香港，生蠔被認為是最常見引起諾如病毒爆發的食物。外國研究亦顯示，約一半的諾如病毒感染個案由食物引起，當中貝類海產（特別是生蠔）、未經烹煮的蔬菜、沙律及冰塊都是高危食物。衞生防護中心最新的調查亦發現，近期與諾如病毒相關的食物中毒個案，受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔 。因此，高風險人士（幼兒、老人、孕婦等）應盡量避免進食未經烹煮的貝類海產 。
治療與護理：抗生素無效！只需做一件事
如果不幸中招，千萬不要亂食抗生素！衞生署明確指出，抗生素對治療諾如病毒並無療效，目前亦沒有疫苗可以預防 。
正確治理方法：
補充水分：這是最重要的一環。只要為患者補充足夠水分，避免脫水，提供輔助性治療，患者一般可自行痊癒。
休息：讓身體免疫系統對抗病毒。
預防迷思：酒精搓手液殺唔死病毒？
疫情期間大家習慣用酒精搓手液，但對付諾如病毒，酒精是無效的！由於諾如病毒是一種無包膜病毒，酒精未能有效殺死它 。相比之下，肥皂和清水更能有效去除病毒。
正確預防及消毒5式：
徹底洗手： 進食前、如廁後，必須用梘液和清水搓手最少 20 秒 。
徹底煮熟食物： 諾如病毒耐熱，食物（特別是貝類）要在 80度高溫 下烹煮長達 30 秒 才會失去活性，切記要徹底煮熟 。
生熟分開： 處理食物時要分開生熟食物及用具，避免交叉感染 。
正確消毒環境： 若被嘔吐物弄髒環境，酒精無效，應使用稀釋漂白水清理。
一般環境（如馬桶、門把）： 用 20cc 漂白水加 1 公升清水擦拭 。
被嘔吐物污染的地方： 用 100cc 漂白水加 1 公升清水清理 。
隔離患者： 處理食物人員如有病徵，痊癒後至少 兩日 才可處理食物 。患者康復後至少 3 天內仍具傳染性，應避免接觸他人 。
資料來源：食物安全中心、衞生署
