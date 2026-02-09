黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
諾如病毒｜酥炸蠔炭燒蠔都有感染風險？林永和醫生揭「扮熟」陷阱 中心未達75度病毒不死
家庭醫生林永和在電台節目中分析，指出切勿以為經過火烤或油炸處理就一定安全，因為這些烹調方式往往存在「外熟內生」的陷阱，即睇內文：
近期本港接連發生多宗進食生蠔後的食物中毒個案，令不少原本嗜生蠔的市民聞之色變。為了避開諾如病毒的威脅，許多人改為選擇口感香脆的「酥炸蠔」或風味十足的「炭燒蠔」，誤以為經過高溫烹調便能萬無一失。然而，家庭醫生林永和在電台節目中分析，指出切勿以為經過火烤或油炸處理就一定安全，因為這些烹調方式往往存在「外熟內生」的陷阱，若未能徹底殺死病毒就食用，感染諾如病毒的風險隨時與進食生蠔一樣高。
酥炸與炭燒的「扮熟」危機 中心溫度是關鍵
很多人以為只要不吃生蠔，改吃熟食就能免疫，但林永和醫生明確指出諾如病毒生命力極強，處理不當隨時中招。以深受歡迎的酥炸蠔為例，雖然外層金黃香脆，令人誤以為已經熟透，但林醫生提醒這可能只是錯覺，如果內部依然未熟，食用起來並「唔穩陣」。 同樣地，炭燒生蠔雖然經過火烤，但熱力很難確保均勻滲透至蠔隻中心，若中心點溫度不足，病毒依然活躍。 要真正殺死諾如病毒，不能只看表面，林醫生建議食物必須加熱至中心溫度達攝氏75度並維持數分鐘，或者在100度的沸水如火鍋中持續烹煮至少一分鐘以上，才能確保安全。
新鮮生蠔竟是「病毒濃縮器」
另一個讓市民容易「中伏」的原因，是誤以為生蠔只要夠新鮮就沒問題，但林永和醫生直言「越新鮮可能越多病毒」，而且單憑肉眼根本無法分辨。由於蠔是濾食性生物，在生長過程中會過濾大量海水獲取食物，如果生長水域不幸被帶有諾如病毒的人類嘔吐物或糞便污染，蠔隻便會將病毒不斷濃縮，其體內的病毒濃度可激增至海水的100倍。 加上諾如病毒對蠔隻本身無害，受感染的蠔外觀上依然「生生猛猛」，與正常蠔隻一樣，市民往往因其新鮮外表而放下戒心。林醫生警告，僅需10至100粒病毒顆粒已足夠令人感染，而一隻受污染的生蠔體內可能含有數千粒病毒，風險極高。
酒精與檸檬汁全無效
除了烹調上的誤區，日常防護亦有不少迷思，林永和醫生強調坊間流傳的「偏方」及常用的酒精搓手液，對諾如病毒其實均無效。不少人以為飲酒、加檸檬汁或食Wasabi等配料可以殺菌，但林醫生明確否定這些說法。此外，由於諾如病毒屬於「無包膜病毒」，其遺傳物質結構堅固，一般的酒精搓手液無法將其破壞。林醫生解釋酒精是殺不到這個病毒的，因此市民必須使用肥皂或梘液配合清水，徹底搓手至少20秒，利用表面活性劑破壞病毒，才能有效洗走病毒以保障健康。
【Yahoo新聞報道】深水埗主教山一帶山坡長年被非法霸佔官地及僭建，有人在官地放乒乓球桌等康體設施，甚至設立神壇和「毛澤東文化館」。地政總署上月發出「清場令」，下令今日（9日）需停止所有非法佔領土地，包括移除山上的毛澤東雕像。《Yahoo新聞》日前到場視察，發現毛澤東像仍存在，不過「文化館」的空間已近乎被清空。有街坊認為清拆毫無必要，大讚雕像漂亮，「你（政府）成日去搞毛澤東做咩啫？有毛澤東先有你哋今日呀！」；不過，有長年在主教山晨運的長者則支持移除，「我唔鍾意政治摻響呢度」。