諾波亞推強力反毒戰爭 憲法法院以違憲暫緩執行
（法新社基多21日電） 厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）為更嚴苛地打擊毒品走私和組織犯罪，尋求成立專責機構。然而，他的相關政令如今被憲法法院下令暫停執行。
法院表示，在審查5項違憲聲請期間，不會解除這道暫緩執行令。
由於憲法法院已數度以侵犯人權為由，阻擋諾波亞的多項政策。最新裁決恐將導致雙方關係進一步惡化。
近來在總統發動大規模抗議下，飽受壓力的憲法法院發布聲明指出：「法院不是人民的敵人。事實正好相反。法院是人民權利的守護者。」
這個月18日，諾波亞建議舉辦公投，決定是否成立制憲大會來起草新憲法，以更嚴格法規來對抗毒品幫派。新憲法草案完成後亦需經由公投通過。
諾波亞曾多次試圖繞過法院，直接訴諸民意，呼籲在不須事先送交法官審查的情況下，籌組制憲大會。
厄瓜多地處兩大古柯鹼生產國哥倫比亞與秘魯之間，是全球7成古柯鹼出口的中轉地，吸引各地犯罪集團進駐。
而日益猖獗的幫派暴力，已導致厄瓜多從拉丁美洲最安全的國家之一，淪為最危險的國家之林。在選民力挺鐵腕打擊暴力犯罪之下，與美國總統川普（Donald Trump）關係密切的諾波亞，今年4月成功連任。
