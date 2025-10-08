諾獎前得主：未來將有更多女性獲得科學類諾貝爾獎

（法新社哥本哈根7日電） 2023年諾貝爾物理獎得主呂利耶（Anne L'Huillier）今天在哥本哈根受訪時說，隨著女性在實驗室與研究團隊的人數持續增加，未來將有越來越多女性摘下科學類諾貝爾獎。

呂利耶發表這番談話之際，瑞典皇家科學院稍早宣布，今年諾貝爾物理學頒給3名在美國工作的男性學者，以表彰他們在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化，為下一代數位科技發展鋪平道路。

呂利耶在哥本哈根會議場邊受訪時說：「情勢正在改變，未來會有愈來愈多女性贏得諾貝爾物理和化學獎。我非常確信這一點。」

她還說，諾貝爾獎評選時通常會參考約30年前的研究成果，因此「這一切都需要時間」。

法國-瑞典學者呂利耶在2023年和法國學者亞谷斯蒂尼（Pierre Agostini）、匈牙利-奧地利學者克勞斯（Ferenc Krausz）共享諾貝爾物理學獎殊榮，3人因研究探索原子和分子內部電子的工具而獲得表彰。

那一年對女性來說是豐收年，共有4位女性榮獲諾貝爾獎。

自1901年設立以來，呂利耶是僅有的第5位榮獲物理獎的女性，而物理獎累計共230位得主。

至於即將公布的化學獎，歷來僅有8位女性得主，歷屆得獎人數則為197人。

值得一提的是，瑪里．居禮（Marie Curie）至今仍是唯一曾在兩個不同科學領域的得獎者，分別於1903年獲物理獎、1911年獲化學獎。

她說，過去女性在科學界「較不顯眼」，但社會觀念正逐漸改變，僅自2018年以來，就有3位女性摘下物理學獎。