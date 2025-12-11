諾獎得主馬查多獲美協助離境 支持美軍行動誓返國

（法新社奧斯陸11日電） 諾貝爾和平獎得主馬查多（Corina Machado）今天表示，美國協助她從委內瑞拉的藏身處抵達挪威，並表態支持美國對她的國家採取軍事行動，矢言將重返家園。

馬查多在1月挑戰總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權後便下落不明。經過數日行蹤不明的混亂後，她今天清晨現身奧斯陸一家飯店的陽台上，向歡呼的支持者致意。 在被法新社問及華府是否提供幫助時，馬查多在記者會上表示：「我們確實得到了美國政府的幫助才來到這裡。」 「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，在這趟高風險的旅程中，她戴著假髮並喬裝打扮，8日離開她在卡拉卡斯（Caracas）郊區的藏身處，前往一個海岸漁村，隨後乘坐一艘小型漁船橫渡加勒比海抵達古拉索島（Curacao）。 報導指出，美軍接獲通知，以避免這艘船成為空襲目標。她抵達該島後，於昨天清晨搭乘私人飛機前往奧斯陸。 馬查多感謝那些「冒著生命危險」協助她前往挪威的人，但目前尚不清楚她將如何或何時返回委內瑞拉。委內瑞拉方面曾表示，一旦她離境，將視她為逃犯。

廣告 廣告

她說：「當然，回去的風險或許更高，但這永遠是值得的。我會回到委內瑞拉的，對此我堅信不疑。」 馬查多因捍衛民主而備受讚揚，但也因與美國總統川普結盟，並將諾貝爾獎獻給川普，以及曾呼籲外國干預委內瑞拉事務而招致批評。

最近幾週，美國已在加勒比海地區展開軍事部署，並對華府所稱的毒品走私船隻發動致命攻擊。

馬查多今天對記者說：「我相信每個國家都有權利保衛自己。」 她接著說：「我認為川普總統的行動對目前局勢發展起了決定性作用，該政權比以往任何時候都更加軟弱，因為這個政權以前認為他們可以為所欲為。」 川普昨晚表示，美國在委內瑞拉附近扣押一艘「非常巨大」的油輪，卡拉卡斯譴責此舉為「公然盜竊」。

馬杜洛堅稱，美國的行動目的是推翻他的政府，並奪取委內瑞拉的石油儲備。 馬查多深夜首次現身於奧斯陸的格蘭飯店（Grand Hotel）陽台，向下方高喊「「自由」的支持者揮手並飛吻致意。 她在現場翻越金屬護欄，靠近支持者，其中許多人擁抱她並送上念珠。她表示，在躲藏期間錯過了孩子許多重要時刻，包括畢業典禮和婚禮。