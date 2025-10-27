葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
諾華砸近4千億併Avidity 強化基因罕見病研發布局
（法新社日內瓦26日電） 瑞士製藥大廠諾華（Novartis）今天宣布，已同意收購美國生技製藥公司Avidity Biosciences，交易金額達120億美元（約新台幣3722億元）。
諾華在聲明中表示：「預期這項收購案將打造行業領先的產品線，延續擴大諾華在脊髓性肌肉萎縮症上的專業知識，以及在基因性神經肌肉疾病領域的商業化能力。」
諾華指出，併購後將把Avidity的晚期神經科學研發計畫納入諾華旗下，並可使用「差異化的RNA標靶遞送平台」。
上述交易預計於2026年上半年完成。此前，總部位於美國聖地牙哥（San Diego）的Avidity會將所屬「早期精準心臟病研發計畫」分拆出去，成立一家新公司。
諾華表示，Avidity的普通股股東在交易完成時，將以每股72美元現金收購，較24日收盤價溢價46%。
Avidity的計畫目標，主要在根本解決遺傳病因、恢復肌肉功能，並可能減緩病程進展。（編譯：紀錦玲）
