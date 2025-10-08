諾貝爾化學獎表彰金屬有機框架研究 神奇結構宛如「妙麗手提包」

（法新社斯德哥爾摩8日電） 英國、日本與美國的3名學者今天以「金屬有機框架」領域的開創性研究獲頒2025年諾貝爾化學獎，這種新分子結構形式，就像妙麗魔法手提包一樣，外表雖小，內部空間奇大。

日本化學家北川進、英國化學家羅布森（Richard Robson）及美國化學家亞基（Omar Yaghi）今天獲頒2025年諾貝爾化學獎。

根據諾貝爾獎官網，3位得主「創造了一種具有巨大空間的分子結構，氣體和其他化學物質可以在其中流動。這些被稱為『金屬有機框架』的結構，可用於從沙漠空氣中獲取水分、捕捉二氧化碳、儲存有毒氣體或催化化學反應」。

●妙麗的魔法手提包

諾貝爾化學委員會主席林克（Heiner Linke）形容：「他們找到了創造全新材料的方法，這些材料內部擁有大型孔隙，幾乎可比喻為飯店房間，使分子客人能夠進入與離開。」

他還說，這種材料「幾乎就像『哈利波特』（Harry Potter）中妙麗（Hermione）的手提包一樣，能在極小體積中容納龐大數量的氣體」。

●奠定基礎

今年88歲的羅布森在1989年嘗試用一種新方法來利用原子特性，他使用了銅離子。

諾貝爾化學委員會表示：「當它們結合時，會鍵結形成一個排列良好、空間寬敞的晶體。它就像一顆充滿無數孔隙的鑽石。」

羅布森意識到自己研究發現的潛力，但這個分子結構不穩定。

之後，北川與亞基為這種建構方式提供了「穩固的基礎」。在1992年至2003年間，他們各自的研究有了一系列革命性發現。

根據諾貝爾化學委員會表示，北川「展示了氣體可以在這些結構中進出，並預測金屬有機框架可以做得具有柔軟性」。

委員會還說，與此同時，亞基創造了一個「非常穩定的金屬有機框架」，並表明它可以使用合理的設計進行修改，賦予其新的理想特性。

北川接受電話訪問時說：「長期以來的研究獲得認可，我深感榮幸和喜悅。」

北川進是日本京都大學學者，羅布森在澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）任教，亞基則任職於美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）。

3人將共享1100萬瑞典克朗（約新台幣3573萬元）獎金。

諾貝爾獎頒獎典禮將於12月10日在斯德哥爾摩與奧斯陸舉行，除和平獎在挪威首都奧斯陸頒發外，其餘獎項則在斯德哥爾摩頒獎。當天是諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）於1896年逝世的紀念日。