諾貝爾和平獎得主：委內瑞拉人民盼與美國等盟友合作實現民主

（法新社卡拉卡斯10日電） 南美國家委內瑞拉的反對派領袖馬查多今天榮獲諾貝爾和平獎後表示，委內瑞拉民眾期盼美國總統川普協助他們擺脫委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的威權統治、實現自由。

馬查多（Maria Corina Machado）在社群媒體平台X發文寫道，她的獲獎是「對所有委內瑞拉人奮鬥的高度肯定，這讓我們更有動力去達成我們的任務，也就是實現自由」。

馬查多進一步說：「今日我們若要達成自由和民主，比以往任何時候都更需要仰賴川普（Donald Trump）總統、美國人民、拉丁美洲人民及世界各民主國家作為主要盟友。」