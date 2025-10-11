諾貝爾和平獎得主 獎獻委內瑞拉人民與川普

（法新社奧斯陸10日電） 委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）今天獲頒2025年諾貝爾和平獎，她將獎項獻給委內瑞拉人民及美國總統川普。

負責評審的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）表示，民主運動人士馬查多去年在委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的威權統治下，領導終結馬杜洛執政的競選活動，已成為委內瑞拉的「團結」象徵。

儘管生命受到威脅，馬查多仍拒絕離開委內瑞拉。

廣告 廣告

她獲獎後在社群媒體X上將獎項獻給「受苦受難的委內瑞拉人民」，並出人意料地獻給長期以來渴望獲得諾貝爾和平獎的川普，稱讚川普「對我們的志業給予決定性支持」。

美國一個月前在委內瑞拉海岸附近大規模增兵，並對涉嫌販毒船隻發動致命襲擊。馬查多在X上寫道：「我們比以往任何時候都更依賴川普總統。」