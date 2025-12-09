諾貝爾和平獎記者會取消 獲獎者得主馬查多不知去向

（法新社奧斯陸9日電） 挪威諾貝爾協會宣布，原訂今天舉行的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）記者會已經取消，並表示不清楚馬查多目前身在何處。

馬查多今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主做出的努力，對抗自2013年起掌權、以鐵腕統治國家的獨裁者馬杜洛。馬查多過去十年遭到委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府禁止出境，並已躲藏超過一年。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）常務秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）說道：「我知道她（馬查多）想來、人也已經在途中，我目前所知只有這些。」

哈普威金補充說，他不確定馬查多能否及時抵達奧斯陸參加頒獎典禮。

依照傳統，和平獎得主通常會在頒獎典禮前夕召開記者會。挪威諾貝爾協會稍早宣布這場記者會延後舉行，隨後宣布取消。

諾貝爾協會發表聲明說，「獲獎者本人先前受訪時已提到，前往挪威和奧斯陸的路途充滿挑戰」。