諾貝爾和平獎︱委內瑞拉反對派領袖奪得 特朗普鎩羽而歸 黎智英及鄒幸彤獲提名︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】本年度諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得，以表揚她多年來為爭取委內瑞拉人民的民主權利所作的努力，以及她為推動該國從獨裁統治走向民主轉型所展現的堅持與勇氣。

綜合外媒報道，挪威諾貝爾委員會在奧斯陸今日（10 日）公布得獎名單時表示，馬查多經過多年不懈努力，倡導自由與人權，為國家邁向公正與和平的民主過渡而奮鬥。委員會讚揚她在過去一年，即使面對威脅與追捕，仍選擇留在國內，激勵數以百萬計委內瑞拉人。

現年 57 歲的馬查多是反對派政黨「來吧委內瑞拉」（Vente Venezuela）黨魁，長期以來被視為挑戰總統馬杜羅政權的核心人物之一。她主張以和平方式推動政治轉型，並拒絕與現政權妥協。

諾貝爾委員會表示，馬查多的勇氣體現了個人堅持信念的力量，象徵全球民主與人權價值的重要。馬查多將獲頒獎金 1,100 萬瑞典克朗（約 890 萬港元）。

特朗普最終與獎項無緣

頒獎前，外界焦點一度落在美國總統特朗普身上，他多次公開聲稱自己應該獲獎，並批評前總統奧巴馬「什麼都沒做就得了和平獎」。然而，結果揭曉後，特朗普最終與獎項無緣。

諾貝爾和平獎自 1901 年首度頒發以來，旨在表彰對促進和平與人權作出傑出貢獻的個人或組織。去年得主為日本的「日本原水爆被害者團體協議會」，以肯定其多年來推動禁核及維護和平的努力。

黎智英及鄒幸彤獲提名

今年諾貝爾和平獎共有 244 名個人及 94 個組織獲提名，當中包括香港的黎智英及鄒幸彤。黎智英連續 3 年獲提名，今年由美國國會及行政當局中國委員會共同主席 Christopher Smith 與 Jeff Merkley 提名；鄒幸彤則由挪威自由黨領袖 Guri Melby 提名。

其他候選人亦包括馬斯克、蘇丹人道組織「緊急應對室」、保護記者委員會、國際婦女和平與自由聯盟，以及已故俄羅斯反對派領袖 Alexei Navalny 的遺孀 Yulia Navalnaya。