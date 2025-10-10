日本公明黨宣布退出執政聯盟
諾貝爾和平獎︱338 名候選人角逐殊榮 名單須保密 50 年 一文拆解提名及評選機制︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今年諾貝爾和平獎共有 338 名候選人，其中 244 名為個人、94 個為組織，較去年的 286 名顯著增加。根據諾貝爾基金會規定，完整提名名單須保密 50 年，但提名人可自行公開，因此外界僅能得知部分已披露的提名人。
提名名單於頒獎後 50 年才公開
諾貝爾和平獎是全球最具影響力的獎項之一，自 1901 年首度頒發以來，一直旨在表彰對促進和平、推動人權及加強國際合作作出重大貢獻的個人或組織。該獎由瑞典發明家兼企業家諾貝爾（Alfred Nobel）在遺囑中設立，指示以其財產獎勵「在促進各國友誼、廢除或削減常備軍，以及推動和平會議方面作出最大貢獻者」。與其他諾貝爾獎項不同，和平獎由挪威國會委任的五人「挪威諾貝爾委員會」負責評選，而非由瑞典頒授。
和平獎的評選過程極為嚴謹。每年 1 月 31 日為提名截止日，挪威諾貝爾委員會可於首次會議中新增人選。本屆首次會議於 2 月 28 日舉行。合資格提名人包括各國政府及國會成員、現任元首、指定學科的大學教授、歷屆得主，以及國際司法機構代表等。委員會不會向媒體、候選人或政府確認任何提名，並會於頒獎後 50 年才公開名單。
若未能達成共識則投票決定
根據程序，委員會會先審閱所有提名，挑選出初步名單，再縮減為入圍名單。入圍者的資料會交由常任顧問及專家撰寫分析報告，供委員會參考。委員會每月召開會議討論，最終於 8 月或 9 月確定得獎人選。若未能達成共識，則以多數票決定。
馬拉拉膺最年輕得主
歷史上，和平獎已頒發 105 次，共有 139 位得主，包括 92 名男性、19 名女性及 28 個組織。歷來最年輕得主為巴基斯坦教育運動人士馬拉拉（Malala Yousafzai），17 歲時獲獎。去年得主為日本「日本原水爆被害者團體協議會」，以表彰其多年推動禁核與維護和平的貢獻。
今年獲獎者於挪威奧斯陸公布，頒獎禮則定於 12 月 10 日舉行。得獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）可獲頒獎章、證書及獎金 1,100 萬瑞典克朗（約 890 萬港元）。
黎智英及鄒幸彤獲提名
今年部分公開的提名名單中，包括黎智英與鄒幸彤。黎智英已連續 3 年獲提名，今年由美國國會及行政當局中國委員會共同主席 Christopher Smith 與 Jeff Merkley 提名；鄒幸彤則由挪威自由黨領袖 Guri Melby 提名。
綜合外媒報道，今年其他被披露的提名人及組織包括：
維吾爾族學者 Ilham Tohti
蒙古族社運人士 Hada
中國基督教牧師 王怡
中國獨立記者黃雪琴
俄羅斯已故反對派領袖 Alexei Navalny 的遺孀 Yulia Navalnaya
美國富商馬斯克
國際刑事法院
北大西洋公約組織
蘇丹人道組織 「緊急應對室」
保護記者委員會
國際婦女和平與自由聯盟
歐洲安全組織民主制度與人權辦公室
非牟利組織「卡特中心 」
X平台帳號「李老師不是你老師」李穎
巴基斯坦前總理Imran Khan
教宗方濟各（今年４月逝世）
在眾多提名中，特朗普在多個國家獲得領袖提名，包括以色列總理內塔尼亞胡及巴基斯坦政府，但相關提名均於 1 月 31 日截止日期之後提出，未被納入本屆有效提名範圍。
特朗普多次公開表示自己「應該獲獎」，並批評前總統奧巴馬「什麼都沒做就得了和平獎」，但多名諾貝爾專家指出，委員會傾向獎勵具長遠和平貢獻的組織與個人，而非政治人物的短期行動。
