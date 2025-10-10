諾貝爾和平獎｜特朗普促以巴停火為攞獎？ 挪威議員促政府為「落選」準備免報復｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】挪威諾貝爾研究所（Norwegian Nobel Institute）將於本港時間今日（10 日）黃昏公布今年諾貝爾和平獎得主誰屬。美國總統特朗普昨日（9 日）才宣布，以色列和哈馬斯已經同意停火協議並將會簽署，而相當「恨獎」的他亦在近日盡最後努力，不過研究所就表示他們早在周一（6 日）已經開了最後一次會議，決定得主身份。分析指，如果特朗普落選，可能會提出向挪威加徵關稅、提高北約會費，甚至將挪威列為「敵人」，挪威政界有聲音呼籲政府做好應對。

據統計，過往有 4 名美國總統獲得諾貝爾和平獎，分別是 1906 年的老羅斯福（Theodore Roosevelt）、1919 年的威爾遜（Woodrow Wilson）、2002 年的卡特（Jimmy Carter）和 2009 年的奧巴馬（Barack Obama）。早在去年總統競選時，特朗普已經表示「如果我是奧巴馬，我 10 秒內就會拿到諾貝爾獎」。上任之後，特朗普又聲稱自己短短幾個月已經結束了 6、7 場戰爭。

7 月曾致電挪威財相討論和平獎

外媒報道，特朗普曾經在 7 月致電挪威財相斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），當時他就表示要討論「諾貝爾和平獎…… 和關稅問題」。據報，特朗普對和平獎的渴望已經成為了外交界笑柄，其中一名駐美洲的歐洲高級外交官說，「每當他談論自己解決 7 場戰爭時，他實際上是在傳遞一個訊號：『給我諾貝爾獎』。」

有意見指，特朗普之前為了獲得諾貝爾和平獎，嘗試促成烏克蘭和俄羅斯停火，亦衍生了他在阿拉斯加與普京的罕見峰會。不過普京似乎不賣帳，沒有多加理會特朗普的停火要求，特朗普亦因此放緩在俄烏戰爭的處理，並在近月加緊處理以色列和哈馬斯的戰爭。上月，特朗普在聯合國大會舉行期間表達要推動和平，之後又跟阿拉伯國家的領導人會晤，他並在上月底與以色列總理內塔尼亞胡在白宮公布了「20 點和平方案」。

挪威議員：政府根本無權決定誰人獲獎

由於特朗普獲獎的成數並不高，挪威有議員呼籲政府要做好準備，以免特朗普因為不悅而推出報復措施。左翼社會主義黨（Socialist Left）黨魁兼外交政策發言人伯格斯特（Kirsti Bergstø）批評，特朗普讓美國走向極端，而且攻擊言論自由，「當總統如此易變和專制，我們當然要做好迎接各種局面的準備」。他強調，挪威政府根本無權決定誰人獲獎，「但我不確定特朗普知道這一點」。

至於綠黨領導人赫姆斯塔德（Arild Hermstad）就表示，特朗普促成以巴雙方停火是好事，「但一次遲來的貢獻，不能抹去多年的暴力和分裂」，「和平獎是通過持續努力贏得的，而不是靠在社交媒體發脾氣，也不是靠嚇。」

評論：加沙記者死亡數字多 記者組織有機會成得主

有長期觀察諾貝爾獎動向的觀察者認為，挪威諾貝爾委員會一直珍視二戰結束後的國際秩序，但特朗普則帶頭破壞，不認為特朗普可以獲獎。至於哪些人和組織有望得獎，觀察者認為委員會將選擇表彰蘇丹的義工網絡，例如「緊急應對室」（Emergency Response Rooms），或者是聯合國屬下的聯合國難民署（UNHCR）、聯合國兒童基金會（UNICEF），或者是例如醫療援助組織。至於以巴戰爭當中有大批新聞工作者死亡，委員會或會把目光放在記者權益組織，例如是「保護記者委員會」（CPJ）和「無國界記者」（RSF）等。

【報道】

The Guardian / CNA