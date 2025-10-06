諾貝爾醫學獎 2025︱美日三學者研究「外周免疫耐受」獲獎 揭免疫系統自我調節之謎︱Yahoo

今年由三位免疫學家，來自美國的 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell，以及來自日本的坂口志文（Shimon Sakaguchi）獲得此項殊榮。(Photo by Jonathan Nackstrand / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)

【yahooo健康】「諾貝爾醫學獎」今日（6 日）公布年度獎項結果，今年由三位免疫學家，來自美國的 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell，以及來自日本的坂口志文（Shimon Sakaguchi）獲得此項殊榮。今年獎金總額為 1100 萬瑞典克朗（約 910 萬港元），將由三位得主平分。

值得一提的是，諾貝爾醫學獎的得獎者，不一定是因其近期的成就而獲獎，如是次三位科學家，便早於 80、90 年代已開始研究相關題目及發表研究。因此他們的獲獎，並不代表相關領域在近期有所突破。

廣告 廣告

今年頒獎表彰三人在「外周免疫耐受」（peripheral immune tolerance）研究上的發現。三人共同揭示了免疫系統中，負責「維持秩序」的關鍵細胞 —— 調節性 T 細胞（regulatory T cells），讓科學界得以理解免疫反應如何被抑制，避免攻擊自身組織。諾貝爾委員會提到，三名科學家的研究，讓醫學界理解到自體免疫疾病的源由，亦讓醫學有機會逆轉這些疾病。

外周免疫耐受是指，免疫系統在「中樞」之外的另一層防護機制。(Photo by Jonathan Nackstrand / AFP) (Photo by JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images)

免疫系統的「班長」：調節性 T 細胞

免疫系統是人體對抗外來病原的防線，每天保護我們免受病毒與細菌侵襲。然而，防禦機制若缺乏制衡，就可能「誤傷無辜」，導致自體免疫疾病。如紅斑狼瘡、多發性硬化症等，都是典型的例子。

早於 20 世紀中期，科學家已知道免疫細胞在胸腺內發育時，會淘汰攻擊自體的「免疫 T 細胞」，這現象被稱為「中樞免疫耐受」（central tolerance）。但這機制並非完美，仍有部分潛在有害的 T 細胞會漏網。如何防止它們肆虐，便是「外周免疫耐受」的關鍵。

外周免疫耐受是指，免疫系統在「中樞」之外的另一層防護機制。它依靠「調節性 T 細胞」（regulatory T cells，簡稱 Tregs）負責監察其他免疫細胞，確保它們不會攻擊身體自身的組織。若沒有這群「班長」，人體便會陷入自我破壞的狀態。

坂口志文於 1995 年發表「調節性 T 細胞」研究結果

現年 74 歲的日本免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi），早於 1980 年代，便觀察到當移除小鼠的胸腺後，牠們的免疫系統會暴走，出現多種自體免疫疾病。這使他推斷，體內必定存在某種能「制止過度免疫反應」的細胞。

坂口志文於 1995 年發表研究結果，稱鑑定出一類帶有 CD4 及 CD25 蛋白標誌的 T 細胞，具有抑制免疫反應的功能。他將這群細胞命名為「調節性 T 細胞」。這項成果最初備受質疑，但最終成為免疫學新篇章的開端。

日本免疫學家坂口志文(Photo by Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images)

找出關鍵基因佐證坂口志文理論

美國兩位研究者 Mary E. Brunkow 和 Fred Ramsdell 則從另一條線索入手。他們在 1990 年代，研究一種名為「scurfy」的小鼠品系，這些雄鼠天生皮膚乾裂、脾臟與淋巴腺異常腫大，最終死於嚴重的免疫失調。Brunkow 與 Ramsdell 猜測，這與某個 X 染色體上的突變有關。

他們於 2001 年發現一個全新的基因，並命名為 Foxp3。他們同時證實，人類若帶有此基因突變，會出現罕見而致命的自體免疫疾病「IPEX 綜合症」，患者多為男嬰，免疫系統會完全失控。

這發現為坂口志文的理論提供了關鍵佐證。2003 年，坂口志文的團隊，證實 Foxp3 基因正是調節性 T 細胞生成與功能的主控因子。這意味著，人體能否維持免疫平衡，與這個單一基因息息相關。

開啟治療新方向

三位學者的突破，為免疫學帶來革命性改變，也為臨床醫學開啟新希望。自他們的研究發表以來，全球已出現多項以調節性 T 細胞為基礎的治療研究方向。例如在自體免疫疾病，研究人員正在測試使用「白介素-2（IL-2）」微劑量療法，以促進體內「調節性 T 細胞」生長，協助抑制過度活躍的免疫反應，潛在應用於紅斑狼瘡及第一型糖尿病等疾病。

在癌症免疫治療方面，由於腫瘤往往會招集大量 Tregs 形成保護屏障，阻止免疫系統攻擊癌細胞。科學家便嘗試研發藥物，削弱這層屏障，讓免疫治療（如 PD-1 抑制劑）更有效發揮作用。

在器官移植與幹細胞治療方面，「調節性 T 細胞」亦有助防止移植器官被排斥。部分臨床試驗中，研究團隊已嘗試從患者體內分離並培養「Tregs」，再回輸至體內，以降低排斥反應與移植後的免疫併發症。

諾貝爾委員會主席 Olle Kämpe 指出：「這三位得主的發現，讓我們理解為何多數人不會患上嚴重自體免疫疾病，也讓醫學有機會逆轉這些病變。」