中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
諾貝爾醫學獎 2025︱美日三學者研究「外周免疫耐受」獲獎 揭免疫系統自我調節之謎︱Yahoo
【yahooo健康】「諾貝爾醫學獎」今日（6 日）公布年度獎項結果，今年由三位免疫學家，來自美國的 Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell，以及來自日本的坂口志文（Shimon Sakaguchi）獲得此項殊榮。今年獎金總額為 1100 萬瑞典克朗（約 910 萬港元），將由三位得主平分。
值得一提的是，諾貝爾醫學獎的得獎者，不一定是因其近期的成就而獲獎，如是次三位科學家，便早於 80、90 年代已開始研究相關題目及發表研究。因此他們的獲獎，並不代表相關領域在近期有所突破。
今年頒獎表彰三人在「外周免疫耐受」（peripheral immune tolerance）研究上的發現。三人共同揭示了免疫系統中，負責「維持秩序」的關鍵細胞 —— 調節性 T 細胞（regulatory T cells），讓科學界得以理解免疫反應如何被抑制，避免攻擊自身組織。諾貝爾委員會提到，三名科學家的研究，讓醫學界理解到自體免疫疾病的源由，亦讓醫學有機會逆轉這些疾病。
免疫系統的「班長」：調節性 T 細胞
免疫系統是人體對抗外來病原的防線，每天保護我們免受病毒與細菌侵襲。然而，防禦機制若缺乏制衡，就可能「誤傷無辜」，導致自體免疫疾病。如紅斑狼瘡、多發性硬化症等，都是典型的例子。
早於 20 世紀中期，科學家已知道免疫細胞在胸腺內發育時，會淘汰攻擊自體的「免疫 T 細胞」，這現象被稱為「中樞免疫耐受」（central tolerance）。但這機制並非完美，仍有部分潛在有害的 T 細胞會漏網。如何防止它們肆虐，便是「外周免疫耐受」的關鍵。
外周免疫耐受是指，免疫系統在「中樞」之外的另一層防護機制。它依靠「調節性 T 細胞」（regulatory T cells，簡稱 Tregs）負責監察其他免疫細胞，確保它們不會攻擊身體自身的組織。若沒有這群「班長」，人體便會陷入自我破壞的狀態。
坂口志文於 1995 年發表「調節性 T 細胞」研究結果
現年 74 歲的日本免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi），早於 1980 年代，便觀察到當移除小鼠的胸腺後，牠們的免疫系統會暴走，出現多種自體免疫疾病。這使他推斷，體內必定存在某種能「制止過度免疫反應」的細胞。
坂口志文於 1995 年發表研究結果，稱鑑定出一類帶有 CD4 及 CD25 蛋白標誌的 T 細胞，具有抑制免疫反應的功能。他將這群細胞命名為「調節性 T 細胞」。這項成果最初備受質疑，但最終成為免疫學新篇章的開端。
找出關鍵基因佐證坂口志文理論
美國兩位研究者 Mary E. Brunkow 和 Fred Ramsdell 則從另一條線索入手。他們在 1990 年代，研究一種名為「scurfy」的小鼠品系，這些雄鼠天生皮膚乾裂、脾臟與淋巴腺異常腫大，最終死於嚴重的免疫失調。Brunkow 與 Ramsdell 猜測，這與某個 X 染色體上的突變有關。
他們於 2001 年發現一個全新的基因，並命名為 Foxp3。他們同時證實，人類若帶有此基因突變，會出現罕見而致命的自體免疫疾病「IPEX 綜合症」，患者多為男嬰，免疫系統會完全失控。
這發現為坂口志文的理論提供了關鍵佐證。2003 年，坂口志文的團隊，證實 Foxp3 基因正是調節性 T 細胞生成與功能的主控因子。這意味著，人體能否維持免疫平衡，與這個單一基因息息相關。
開啟治療新方向
三位學者的突破，為免疫學帶來革命性改變，也為臨床醫學開啟新希望。自他們的研究發表以來，全球已出現多項以調節性 T 細胞為基礎的治療研究方向。例如在自體免疫疾病，研究人員正在測試使用「白介素-2（IL-2）」微劑量療法，以促進體內「調節性 T 細胞」生長，協助抑制過度活躍的免疫反應，潛在應用於紅斑狼瘡及第一型糖尿病等疾病。
在癌症免疫治療方面，由於腫瘤往往會招集大量 Tregs 形成保護屏障，阻止免疫系統攻擊癌細胞。科學家便嘗試研發藥物，削弱這層屏障，讓免疫治療（如 PD-1 抑制劑）更有效發揮作用。
在器官移植與幹細胞治療方面，「調節性 T 細胞」亦有助防止移植器官被排斥。部分臨床試驗中，研究團隊已嘗試從患者體內分離並培養「Tregs」，再回輸至體內，以降低排斥反應與移植後的免疫併發症。
諾貝爾委員會主席 Olle Kämpe 指出：「這三位得主的發現，讓我們理解為何多數人不會患上嚴重自體免疫疾病，也讓醫學有機會逆轉這些病變。」
其他人也在看
致肥水果大揭密｜營養師警告：果汁糖份高似汽水？教你揀啱水果避開減肥陷阱
致肥水果│水果果汁糖份高唔健康？營養師教你避開水果減肥陷阱；水果健康人人知，減肥餐加入果汁跟水果亦十分常見，亦有人說水果糖份高，食得多水果會變得肥胖，又指1個桃等於7粒方糖，令減肥人士無所適從，但事實是否如此？這次就請來註冊營養師詹佩鳳（Katrina）揭開水果到底能否減肥的真面目吧！Yahoo Food ・ 11 小時前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
Instagram 15歲：我們為打卡付出了多少代價？
Instagram踏入15周年，已融入日常生活，亦悄然改變消費模式。九成用戶追蹤品牌，時裝、美容及家居產品最受歡迎。Z世代和千禧世代特別受影響，反映社交媒體與消費界線日漸模糊⋯⋯Yahoo財經 ・ 3 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 9 小時前
郭富城用4個表情包回應第三胎出世傳聞 方媛「大皮皮」露玄機
【on.cc東網專訊】天王郭富城近日被傳他的老婆方媛已於上月28日誕下第3胎，有指今胎是男嬰，體重約7.1磅。可是至今城城方面仍未有回應，亦狂傳城城為照顧剛生產的方媛，就連成都演唱會可能會叫停。不過本月2日，城城已抵達成都準備10月4及5日的演唱會。而城城與方媛東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 4 小時前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Uniqlo秋冬必入手「神褲」推介！低至$149入手新款繭型牛仔褲、輕便九分褲、燈芯絨工裝褲
最近UNIQLO爆紅的「繭型牛仔褲」廣受好評，這款褲子最初在日本與韓國引發搶購潮，如今這股熱潮蔓延至港台地區，其獨特的剪裁與號稱不挑身材的強大修飾力，引發了前所未有的討論度。不僅讓腿型顯得更修長，還能自然帶出慵懶時髦的氣息，難怪許多人直呼：「撞褲也要買」，甚至出現一褲難求的現象。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 11 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 5 小時前