諾貝爾頒獎機構高層：川普危及美國科研領袖地位

（法新社斯德哥爾摩2日電） 瑞典諾貝爾獎頒發機構高層人士告訴法新，美國總統川普打擊科學研究的舉措，可能威脅美國作為世界科研領頭羊的地位，並影響全球科學發展及人才版圖。

自今年1月上任以來，川普（Donald Trump）已削減數以十億計美元的研究經費、打擊大學學術自由，並大量解雇各聯邦機構旗下科學家。

美國的諾貝爾科學獎項得主人數居全球之冠，這很大程度上歸功於美國長期挹注資源發展基礎科學、維護學術自由。

然而，負責頒發諾貝爾物理、化學及經濟獎的瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）指出，這樣的情形恐會出現改變。

艾利格倫告訴法新：「（二戰）戰後時期，美國取代德國成為世界頂尖的科研國家，如今卻開始削減研究經費，威脅到自身地位。」

根據獨立資料庫「補助金觀察」（Grant Watch），自今年1月以來，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）已停止向2100項研究提供經費，總金額約達95億美元，並終止26億美元的合約。

受影響計畫包含性別、全球暖化對健康影響、阿茲海默症及癌症等領域的研究。

艾利格倫警告，儘管川普的政策主要是影響美國科研，但國際合作也受到衝擊，因為美國國家衛生研究院也資助在其他國家的合作計畫。

一些國家試圖延攬美國科學家的同時，非美籍研究人員或許也會傾向離開美國，到其他地方繼續他們的科學工作。

艾利格倫提到：「全球當前大趨勢是中國科研崛起，他們正投入令人難以置信的龐大資源。」

諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）也說道，川普應保護美國的學術遺產，並希望川普不會將美國的科研領袖地位「輕易拱手讓給中國和其他有意取而代之的國家」。