諾貝爾頒獎週登場 食慾調控研界有望奪醫學獎

（法新社斯德哥爾摩5日電） 科學界普遍看好一項與食慾調節有關的荷爾蒙研究，有望在6日榮獲諾貝爾醫學獎，在今年諾貝爾獎頒獎週拔得頭籌。

專家指出，目前全球超過10億人深受肥胖問題所苦，對調節食慾的「類胰高血糖激素胜肽-1」（GLP-1）荷爾蒙研究，很可能成為今年諾貝爾生醫獎得主。

新一代以GLP-1類似物為基礎的藥物，例如熱門品牌Ozempic、Wegovy及Mounjaro，已成為全球對抗肥胖與糖尿病的重要利器。

廣告 廣告

公廣媒體瑞典廣播電台（Sveriges Radio）科學新聞主編布羅斯特倫（Lars Brostrom）告訴法新社：「許多人猜測，醫學獎會頒給GLP-1背後的研究人員。」

如果這項預測成真，來自美國主要研究機構的科學家可能再度稱霸本週於斯德哥爾摩公布的科學類諾貝爾獎項。

但即便美國學者再創佳績，美國國內政治氣候仍持續帶來陰影，原因在於川普政府下令削減的科學研究預算。

根據獨立資料庫Grant Watch的統計，自今年1月以來，美國國家衛生研究院（NIH）已終止2100項研究補助，總金額約達95億美元，另終止合約金額約26億美元。

這些削減可能引發美國科研競爭力流失風險升高的更多討論。