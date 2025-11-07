謀劃政變判決被撤銷 玻利維亞女前總統獲釋

（法新社拉巴斯6日電） 玻利維亞前右翼總統艾尼茲（Jeanine Anez）在被羈押超過4年後，今天自監獄獲釋。她前一天才獲玻國最高法院撤銷被控策劃政變的10年有期徒刑判決。

現年58歲的艾尼茲走出拉巴斯一座女子監獄時，親友與支持者在外迎接，她還揮舞著玻利維亞國旗。

她在監獄門口透過擴音器說：「我從不後悔為國家服務。」

艾尼茲曾是參議員，2019年在時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）因選舉舞弊指控引發大規模示威而出逃海外後，她接下過渡政府領導人。

廣告 廣告

艾尼茲上任時高舉一本大型聖經，並宣布「感謝上帝，聖經重回玻利維亞政府」

但此舉被視為對玻利維亞原住民的不敬，莫拉萊斯便是首位出身原住民族的玻利維亞總統。