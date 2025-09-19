謄本防詐！信義房屋為客戶升級個資防護力

▲「住址隱匿不外洩，信義守護齊防詐」、「守護心行動，讓家更安心！」信義房屋將持續堅持守護客戶資安、保障交易安全。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 詐騙事件頻傳，民眾不堪其擾。其中，現行「第二類謄本」是任何人均可到地政事務所申請查閱，且如未特別辦理個資隱匿，民眾戶籍地址會完整公開，有被不肖使用的風險；有鑑於此，國內房仲龍頭信義房屋今率先宣布，25日起全面協助客戶申請二類謄本個資隱匿，為客戶升級個資防護力。

在兼顧不動產交易安全與個資隱私原則下，二類謄本已不再公開所有權人完整姓名資料，僅能看到姓氏、部分身分證字號，但除非登記名義人透過臨櫃、線上方式，或隨土地移轉登記時一併申請地址隱匿，否則仍會顯示完整戶籍地址資料。

隨著民眾越來越重視個資保護，信義房屋率房仲業之先，自9月25日起，全面協助客戶申請個資隱匿。信義房屋說明，針對委託中、成交交易流程中的買賣雙方客戶，會由房仲經紀人員詢問是否需要協助申請，再由信義代書協助辦理。

信義房屋強調，民眾或許不知道可以申請二類謄本個資隱匿，也可能太過繁忙沒時間自己申辦，但詐騙案件猖獗，對個資多一層保護，就是減少一分風險。「住址隱匿不外洩，信義守護齊防詐」、「守護心行動，讓家更安心！」信義房屋將持續堅持守護客戶資安、保障交易安全。

事實上，信義房屋過去早已推出高規格的「履約保證價金信託」制度、商用簡訊碼「69940」服務，去年更與北市地政局合作推出「五福臨門 守護你家」，其中就包括凡是在北市透過信義房屋成交的客戶，交屋時可由信義代書一站式辦理「地籍異動即時通」，未來不動產有買賣、贈與、移轉、抵押設定，都能即時接到通知，防止偽冒、詐騙案件發生。

而在履約保證價金信託部分，信義房屋是目前房仲業界唯一由銀行擔任價金保證人，專業銀行負責價金保證與信託監管，安信建經全程管理金流，當買賣雙方簽約，購屋款項即存入專屬的信託帳戶，只有在完成過戶和點交等程序，尾款才會撥付給賣方，落實一手交屋、一手給錢，而對賣方來說，若交易過程發生買方違約，取得貸款卻不付款，賣方也可憑法院確定判決，由銀行墊付尾款，確保權益不受損。

另在商用簡訊碼「69940」服務部分，則是信義房屋有鑑於簡訊詐騙頻繁，透過具有「唯一」、「不可竄改」特性的商用簡訊碼服務，凡是收到來自「69940」號碼發送的簡訊，即可認明是信義房屋來訊，不必擔憂不肖人士假冒房仲業者，進而危及交易安全、守護買賣價金。

信義房屋創立邁向45年，秉持「以人為本」、「先義後利」的經營理念，優先照顧每一位客戶權益，因為每一筆交易，都是客戶人生中重大的選擇，唯有透過完整的保障機制，才能讓買屋賣屋更加安心。

