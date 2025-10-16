謊報年齡！翁滋蔓千億男友婚姻卡關原因曝

▲有「台大五姬」之稱的翁滋蔓，今（16）日竟遭爆謊報年齡，在飯局稱自己32歲，一查之下才得知已38歲。而她與千億男友婚姻卡關的原因也曝光，似乎是因曾被拍到當街互摸照，而讓長輩丟臉。（圖／翁滋蔓 Smire Tzymann FB）

[NOWnews今日新聞] 女星翁滋蔓有北一女、台大的高學歷，因為高顏值美貌還有「台大五姬」的稱號。而在2020年，她曾被拍到與千億小開男友大方約會，還當街互摸臀部的畫面，而兩人至今也交往長達5年，但今年4月被問到婚事進度時，翁滋蔓只簡短回應還要很久，疑似是當時街邊互摸畫面太難看，讓長輩感到丟臉。除此之外，她今（16）日還遭爆謊報年齡，有富商透露翁滋蔓在飯局稱自己32歲，但實際上已經38歲。

翁滋蔓在2020年被拍到與萬海富四代男友當街互摸後，爆出熱戀消息，兩人至今5年仍在穩定交往中，但卻遲遲沒有傳出結婚。而在今年4月時，翁滋蔓被問及婚姻進度，她只表示還要等很久，遭猜測是因當時互摸畫面太難看，讓長輩感到丟臉，因此對翁滋蔓感到不滿，所以才遲遲未能嫁進豪門。

▲翁滋蔓今日遭爆謊報年齡，年近40被讚保養超好。（圖／翁滋蔓 Smire Tzymann FB）

翁滋蔓遭爆謊報年齡 依然甜美模樣讓賓客全服了

而今年已38歲的翁滋蔓，今日卻遭爆謊報年齡，根據《鏡週刊》報導，有富商爆料翁滋蔓在一場飯局中，稱自己32歲，但因為她是藝人，所以網路上都有資料，一查後發現她已38歲，讓現場賓客都嚇一跳，對於她年近40仍保持得很好，長相也依然甜美的模樣感到超驚訝。

翁滋蔓融入上流社會 曾被拍與千億男友當街約會

翁滋蔓近期較少演藝活動，只在社群分享一些生活日常，不是在打高爾夫，就是在品嘗美食、出國遊玩、出席慈善晚會等，在跟千億男友交往後，似乎已融入上流社會，生活十分愜意。

據悉，翁滋蔓在2020年被拍到與富商男友光天化日之下的甜蜜約會照，兩人在街邊手腳並用互摸對方，翁滋蔓一彎腰，男友馬上伸出手摸她屁股，翁滋蔓也不甘示弱的回摸對方臀部，兩人也有說有笑，看起來非常甜蜜，至今仍穩定交往中。

