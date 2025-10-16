專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
謊報年齡！翁滋蔓千億男友婚姻卡關原因曝
[NOWnews今日新聞] 女星翁滋蔓有北一女、台大的高學歷，因為高顏值美貌還有「台大五姬」的稱號。而在2020年，她曾被拍到與千億小開男友大方約會，還當街互摸臀部的畫面，而兩人至今也交往長達5年，但今年4月被問到婚事進度時，翁滋蔓只簡短回應還要很久，疑似是當時街邊互摸畫面太難看，讓長輩感到丟臉。除此之外，她今（16）日還遭爆謊報年齡，有富商透露翁滋蔓在飯局稱自己32歲，但實際上已經38歲。
翁滋蔓在2020年被拍到與萬海富四代男友當街互摸後，爆出熱戀消息，兩人至今5年仍在穩定交往中，但卻遲遲沒有傳出結婚。而在今年4月時，翁滋蔓被問及婚姻進度，她只表示還要等很久，遭猜測是因當時互摸畫面太難看，讓長輩感到丟臉，因此對翁滋蔓感到不滿，所以才遲遲未能嫁進豪門。
翁滋蔓遭爆謊報年齡 依然甜美模樣讓賓客全服了
而今年已38歲的翁滋蔓，今日卻遭爆謊報年齡，根據《鏡週刊》報導，有富商爆料翁滋蔓在一場飯局中，稱自己32歲，但因為她是藝人，所以網路上都有資料，一查後發現她已38歲，讓現場賓客都嚇一跳，對於她年近40仍保持得很好，長相也依然甜美的模樣感到超驚訝。
翁滋蔓融入上流社會 曾被拍與千億男友當街約會
翁滋蔓近期較少演藝活動，只在社群分享一些生活日常，不是在打高爾夫，就是在品嘗美食、出國遊玩、出席慈善晚會等，在跟千億男友交往後，似乎已融入上流社會，生活十分愜意。
據悉，翁滋蔓在2020年被拍到與富商男友光天化日之下的甜蜜約會照，兩人在街邊手腳並用互摸對方，翁滋蔓一彎腰，男友馬上伸出手摸她屁股，翁滋蔓也不甘示弱的回摸對方臀部，兩人也有說有笑，看起來非常甜蜜，至今仍穩定交往中。
📌看更多翁滋蔓相關新聞
台大五姬翁滋蔓久違回歸！回母校主持盛會 16年老友重逢超驚喜
更多 NOWnews 今日新聞 報導
顏正國過世DAY9！生前燦笑、跳傘畫面惹淚 鋼鐵爸痛悼：安心去飛
喬任梁38歲冥誕！墓園變粉色花海 父母悲痛喊：還沒當夠你爸媽
周杰倫魔術師好友搞消失！火大批蔡威澤一堆藉口 爆氣到直接取關
其他人也在看
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《金田一》友坂理惠與第三任老公香港慶生 歎點心早晚坐天星小輪
日本女星友坂理惠16歲時於日劇《金田一少年事件簿》飾演「七瀨美雪」一角爆紅，更曾獲唱片公司安排來港舉行粉絲活動。除咗歌影視受到注意，其感情狀況亦成為話題。友坂理惠2003年與舞台劇導演兼演員河原雅彥結婚，翌年誕下一子，婚姻僅維持5年。後來與音樂人渡邊健二交往，並於2011年再度步入婚姻，但6年後再次離異。直到2022年底，友坂理惠再次結婚，成為她人生中嘅第三次婚姻。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
45歲歐倩怡與郭晉安離婚後疑覓得新歡 與成熟男甜蜜蹺手 保持低調但未否認戀情
45歲的歐倩怡（Cindy）與61歲的郭晉安曾是娛樂圈的「模範夫妻」，惟原來背後早有暗湧，去年5月宣布離婚，更承認當時已分居2年，18年婚姻告終Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何依婷為愛女舉行180日宴 人緣極佳多位圈中好友到賀
何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，去年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，今年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽。近日佢同老公為囡囡舉行180日宴，除咗精心設計場地佈置，仲有唔少圈中好友到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻
天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
翁嘉穗嫁鄔友正變少奶奶 原來家境並唔普通？自爆爸爸曾經營鑽石廠
翁嘉穗（Virginia）1997年勇奪香港小姐冠軍，當選兩年後閃嫁比佢大20年嘅海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。婚後，翁嘉穗淡出幕前，先後誕下鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar）兩名兒子，又幫助老公打理家居品牌生意，閒時出席活動，生活寫意。翁嘉穗現時居住於價值過億嘅半山豪華獨立屋，與老公鄔友正曾分別於分享生活時意外曝光豪宅內貌，大宅裝潢以簡約格調為主，樓底十分高，擁有巨廳、落地玻璃窗，客廳即使擺放長型梳化後都相當闊落，曾於聖誕節時擺放大約2米高嘅聖誕樹。日前，翁嘉穗自爆細個嗰陣，爸爸曾經營鑽石廠，家境並唔普通。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」
亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
小兒子犯罪被捕2次！向太自責「50歲才懂慈母多敗兒」 一生後悔：我原諒等於放縱
香港影視大亨向華強和妻子陳嵐（向太）育有2子，其中大兒子向佐一直活躍於演藝圈，形象良好，反觀小兒子向佑卻闖禍連連，曾兩度因打人鬥毆被捕。向太近日接受訪問，聊起這個小兒子，坦言「他是我的痛」，因為她身為媽媽不斷地心軟原諒，導致孩子最終一無所成。姊妹淘 ・ 19 小時前
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
專訪 ｜女神李芷晴自言是戀愛腦曾不懂拒絕 面對負評： 點解我要為不理解我的少數而不開心？
TVB早前播放的戀愛綜藝節目《女神配對計劃》令五位女神人氣急升，目前單身的女神李芷晴（Stephanie）曾經歷六次失戀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉俊謙蔡思韵浪漫低調結婚！輕井澤超美「復古甜蜜婚照」，互相扶持的愛情長跑修成浪漫正果
劉俊謙與蔡思韵突於社交媒體發佈婚照，二人已於日本完成婚禮，多年愛情長跑修成正果！早前曾傳出二人即將成婚，罕有談及感情事的他們低調進行婚禮，只邀請親身好友見證，二人在東京輕井澤教堂拍攝復古文青系的婚紗照，二人穿上禮服而面露幸福笑容，簡單而隆重的畫面充滿甜蜜泡泡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易
近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。姊妹淘 ・ 18 小時前
特朗普登《時代》封面 嫌低炒照片「史上最差」：他們讓我的頭髮消失︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普日前在社交平台發文批評《時代》雜誌最新一期封面照「可能是史上最差的一張」，稱照片「非常糟糕」，並不滿封面上的拍攝角度及效果。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
戰隊紅星為何急轉導演路？千葉雄大的秘密人生大揭曉！
千葉雄大，1989年3月9日生的雙魚暖男，宮城縣多賀城市出身。小時候超愛《恐竜戦隊ジュウレンジャー》，幻想自己變身戰隊英雄！他在城南小學和高中打過網球（雖然他笑說自己不太愛動），英語超強但理科數學超苦手。Japhub日本集合 ・ 17 小時前