講談社遊戲實驗室的互動小說遊戲「那個傢伙」榮獲台北電玩展最高獎！紀念特賣正在進行中！

由講談社遊戲實驗室製作的互動小說遊戲「那個傢伙」在台北電玩展上榮獲最高獎項，並獲得 Grand Prix大獎 和 Best Audio 。

大受歡迎的「那個傢伙」在亞洲最大遊戲展台北電玩展上榮獲最高獎項。！

自2025年10月發售以來，「那個傢伙」受到了許多玩家的高度評價

少女早上醒來，發現父親不見了，取而代之的是陌生男人。

這個男人是誰？她的父親在哪裡？許多玩家都被遊戲感動，因為它讓他們體驗到女孩即將面臨的命運。

該遊戲的高完成度得到高度評價，並在台北電玩展舉辦的「Indie Game Award 2026」中獲得了Grand Prix和Best Audio。

為慶祝獲獎，遊戲及原聲帶均享七折優惠！

為慶祝在台北電玩展上獲獎，遊戲及原聲帶均享七折優惠。

促銷活動直至 2026年2月11日(三) 為止。

非常超值，而且只需要 約1小時就能玩完 ，現在就下載來玩吧吧。

原聲帶僅在Steam版中提供。

更多詳情請瀏覽講談社遊戲實驗室官方X(@kodanshaGCL)。

製品簡介 那個傢伙 互動小說遊戲 600日圓(含税) yona(@yona_unltb) Steam、Nintendo Switch、Nintendo Switch2