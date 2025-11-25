小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
講述示威青年疑遭警方重創 法國電影節《137 號檔案》放映前五小時取消
繼《陌路兄弟》後，香港法國電影節再有電影取消放映。主辦單位在社交平台今午（25 日）公佈，原定於今晚放映的《137 號檔案》臨時取消，沒有解釋原因。這部電影曾在今年內地舉行的電影節放映，講述一名青年在巴黎示威期間受傷，警方內部調查是否涉及警員不當行為。
主辦單位拒評論取消原因
《Yahoo 新聞》向主辦單位查詢，獲回覆表示電影節不會就取消事宜作出進一步評論。根據香港法國電影節網站，《137 號檔案》安排在今晚及下月 6 日放映，其中今晚放映地點為太古廣場 MOViE MOViE Pacific Place，放映時間為晚上 7 時 15 分。網站顯示，該部電影兩個場次門票已告售罄，沒有說明已經取消。
不過，法國電影節在今午 2 時後，即距離電影放映時間僅約五小時，突然在 facebook 公佈，《137 號檔案》的兩個放映場次將會取消，沒有解釋原因，僅表示會安排全數退款。
《137 號檔案》講述一名青年在巴黎示威期間受重傷，警察內部調查科探員在調查初期並沒有發現警方有任何不當行為，然而當她得知傷者來自自己的故鄉，事件隨即出現轉折。在職責與個人經歷交錯之下，探員陷入揭示真相與忠誠之間的抉擇。電影節在電影簡介中稱，本片探討正義、記憶與人性之間的複雜關係。
《137 號檔案》剛於今年 9 月在山西舉行的第九屆平遙國際電影展放映。
法國電影節早前已取消放映由台灣和瑞士合作的《陌路兄弟》（Road’s End in Taiwan），當時主辦單位同樣拒絕解釋原因。該部電影講述瑞士長大的男主角要繼承父親在台灣的遺產，意外發現自己在台灣有素未謀面的同父異母兄弟，過程中探討跨文化及家庭意義。根據片方網站，鳴謝支持名單包括瑞士聯邦文化局、台灣文化部轄下的文化內容策進院、桃園和宜蘭市政府等。
