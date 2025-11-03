謝侑芯經理人怒轟黃明志「你是否說謊？」 大馬警：搜出藥丸相信為搖頭丸

有台灣「護理系女神」之稱的網紅謝侑芯，日前傳出早前在馬來西亞猝逝，終年31歲。根據大馬媒體報道，42歲大馬歌手黃明志亦在房間，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，遂將他當場拘捕。黃明志其後發文否認吸毒，正等候警方調查以還自己清白。不過謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文，怒轟黃明志言論與警方「明顯矛盾」，更質疑對方「你是否說謊？」！今日（3日），據馬來西亞媒體《中國報》、《星洲日報》及《聯合日報》等報道，吉隆坡總警長拿督法迪爾亦發聲明交待案件。

謝侑芯經理人Chris昨日（2日）於社文平台發文指事件發生後多次聯絡多方人員試圖釐清真相，但至今仍未得到一致答案，更質疑「馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志 @namewee 在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。」

Chris更直言：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」「我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。我對她的人格與品格深信不疑。因此，我必須在此嚴正發問：那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」

另外，據馬來西亞媒體《中國報》、《星洲日報》及《聯合日報》等報道，吉隆坡總警長拿督法迪爾今早證實搜出的9顆藍色藥丸初步懷疑為搖頭丸，總重量為5.12公克；而在警區進行的初步尿液檢測結果顯示，黃明志對多種毒品呈陽性反應，包括安非他命（Amp）、甲基安非他命（Meth）、氯胺酮（Ketamin）及四氫大麻酚（THC），因此案發（10月22日）對黃明志延長拘留2天，並於10月24日正式起訴。

據知，黃明志將面臨兩項控罪，包括《1952年危險毒品法令》第39A（1）條持有毒品罪，以及《1952年危險毒品法令》第15（1）（a）條濫用毒品罪。法院准許他分別以4000馬幣交保，兩項罪名保釋金總計8000馬幣（約港幣1.5萬）。案件將於12月18日再次開庭審理。