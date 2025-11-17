謝侑芯遺體火化 黃明志社交網轉全黑畫面引網民激戰

【on.cc東網專訊】台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發時在現場的歌手黃明志遭當地執法部門延扣9天後，於本月13日獲保釋。而謝侑芯昨日（16日）遺體進行火化，她的父母透過視訊送別愛女最後一程，悲痛萬分。黃明志昨日於社交網出「全黑畫面」沉默無語，引發兩派網友留言戰翻。

據知，謝侑芯家屬代表律師和數名殯葬業人員，昨日領出遺體，靈車沒有掛謝侑芯遺照，駛入莎阿南靜樂火化館，律師和殯葬業者在靈柩前祭拜，牌位寫上謝侑芯的名字，之後進行約5分鐘的超度儀式，亦有一名男子拍下謝侑芯最後照片供家屬紀念，靈柩於早上10點30分推入火化爐，之後骨灰將送回台灣。律師表示，謝侑芯父母難以接受愛女離世，透過視訊目送謝侑芯最後一程，悲痛萬分。

而就在謝侑芯火化的這一天，黃明志在社交網換上「全黑畫面」，但卻沉默無語，引發網友關注，大批網友滿頭問號，紛紛湧入留言：「甚麼東西？」、「我以為我手機壞了」、「你還好嗎？」但有人給他打氣說：「反正不關你的事麻大家都知道你最好人。」不過也有人質疑黃明志，認為他與案子「脫不了關係」，反應兩極。

黃明志日前獲釋後發文提到目睹謝侑芯過世瞬間，「第一次看着一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中⋯」

