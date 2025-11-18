謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？

現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結，都幾出人意表。

謝嘉怡

做大台藝人唔少嘢要考慮，拍拖可能係其中一樣。而家冇約一身輕嘅謝嘉怡，今日就俾周刊爆料指佢同一位高大運動型男約會！報導指謝嘉怡約2周前喺港台收工後，登上喺附近停泊嘅私家車前往附近嘅樂富商場，落車後Lisa竟然已經變裝成功，換好衫褲！內文提到二人喺商場食完飯之後，行去攞車之際男友忍唔住手攬實謝嘉怡仲kiss kiss，然後一齊返到元朗嘅村屋。據報導資料，謝嘉怡疑似男友Andy都係混血兒，而且熱愛運動，同近期愛上跑步嘅Lisa啱晒Channel。難怪曾自爆係A1（拍過一次拖，當時單身）謝嘉怡都要出一出pool嘞。

謝嘉怡

謝嘉怡疑似男友Andy

謝嘉怡疑似男友Andy

早前謝嘉怡同Andy都別喺IG post嘅相入面，無意中喺無名指上戴上一隻金色戒指，離遠睇有少少似同款，唔通好事近？

謝嘉怡

感情有著落之弓外，謝嘉怡近年轉戰商界，創立健康飲品品牌，並且正積極集資準備開拓外國市場，而她另有經營環保電子卡片等其他生意業務，已能錄得盈利，轉型成為商界女強人。但謝嘉怡強調自己對幕前工作仍有興趣，她亦很喜歡拍劇的過程和學習劇本，更表示將來有機會希望能繼續演戲，特別是拍電影，但她目前未有意向跟其他經理人公司簽約。

