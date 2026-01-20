謝嘉怡親揭選港姐原因透露「唔太喜歡企喺舞台」 認為做網紅和港姐比護士幫到更多人

「SpotiTalk」影片截圖

謝嘉怡（Lisa）畢業於於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系，及後於當地擔任手術室護士；2020年，謝嘉怡回港參加《2020香港小姐競選》，以大熱姿態勇奪「最上鏡小姐」及冠軍，成為雙料冠軍。入行後，謝嘉怡多做綜藝節目，由於廣東話欠佳，拍劇機會唔多，僅以《愛． 回家之開心速遞》接龍集團實習生「呂冠君」一角令觀眾留下印象。謝嘉怡去年底宣布與TVB結束5年賓主關係，而佢亦於近年轉戰商界，創立健康飲品品牌、經營環保電子卡片等其他生意業務，轉型成商界女強人。謝嘉怡日前更為梁靖琪（Toby）主持嘅網台「SpotiTalk」擔任嘉賓，大談成長故事與心路歷程，並提醒大家珍惜自己嘅身體，給予適當關愛，指不僅要對自己負責，更是對家庭和社會嘅責任。

廣告 廣告

謝嘉怡於節目坦言，自己其實唔太喜歡企喺舞台上，但佢就解釋當年參選港姐原因，表示：「人生只有一次，何不克服恐懼，盡情享受生活？」梁靖琪聽罷大讚佢好勇敢，又提到謝嘉怡嘅影響仍然甚大：「做護士的本質是幫助別人，而現在你只是用另一種方式幫助別人而已。」謝嘉怡極同意梁靖琪嘅諗法：「做護士的話，我一天或許能幫到5個人，而且很辛苦，但我幫的也不是他們人生的黃金時期。而身為網紅或港姐，我永遠都想成為別人的榜樣，對吧？我覺得如果能激勵別人變得更好，取得更大的成就，那不是更棒？如果我一天能幫助成千上萬的人，我為什麼不去做呢？」

現時許多亞洲女生對身材有焦慮，謝嘉怡認為必須要活出自我：「你不能太在意別人的想法，因為你越在意，他們就越能從中獲利。我覺得：『這就是你』」二人又提到屋企人嘅重要性，謝嘉怡特別提到，家庭喺佢生命中嘅支持角色非常重要，佢哋一直激勵佢追求夢想，不論面對何種困難，始終喺佢身邊，給予無條件支持，成為佢喺艱難時刻堅定不移嘅力量來源。

「SpotiTalk」影片截圖

「SpotiTalk」影片截圖

謝嘉怡

謝嘉怡

謝嘉怡

謝嘉怡

謝嘉怡

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！